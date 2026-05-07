지난 4월 추경에 사업비 90억원 편성 경유비중 높은 화물차·마을버스 도움

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 중동전쟁 장기화로 기름값이 치솟으며 화물차 마을버스 등 차량 운전자들의 고통도 커지고 있는 가운데 부산시가 추경 90억원을 긴급 투입해 엔진오일·요소수 등 운행용품 지원에 나선다.

부산시는 유가급등으로 인한 화물자동차와 마을버스의 부담을 완화하기 위해 ‘고유가 부담경감 화물자동차·마을버스 안전운행 지원사업’을 시행한다고 7일 밝혔다. 운수업계 중 경유비중이 높은 화물자동차(91%)와 마을버스(74%)의 유가부담이 큰 점을 고려해 물류운송 차질과 시민 교통불편을 미리 해소하려는 조치다.

이번 사업은 영업용 화물자동차 2만9700대와 마을버스 355대 등 경유사용 차량 3만여대를 대상으로 추진된다. 지원 품목은 엔진오일·요소수·타이어 등 안전운행용품이며, 차량 1대당 최대 30만원까지 지원한다. 한도초과 비용은 본인이 부담해야 한다. 용품 교체주기를 고려해 신청은 올해 11월 말까지 1회만 할 수 있다.

구매비 신청은 오는 18일부터 온라인 또는 방문 신청으로 접수한다. 온라인 신청은 13일 예정된 공고문의 QR코드 또는 누리집(https://www.busan.go.kr/depart/trucksupport)을 통해 할 수 있고, 방문 신청은 일반·개별·용달 각 화물협회에서 접수하며 차량 끝번호 기준 요일제가 적용된다.

신청자격은 12일 현재 부산시에서 화물운수사업 허가를 받은 경유사용 영업용 화물자동차로, 신청일 기준 ‘화물운송 종사자격증명’이 발급된 차주에 한한다. 경유사용 마을버스 지원은 버스조합을 통해 별도 시행할 예정이다.

구매비 지급은 차주가 용품을 먼저 구매한 후 보조금 신청서와 구매영수증(신용카드전표, 현금영수증, 전자세금계산서 중 택1) 자동차등록증사본 통장사본 등 증빙자료를 제출하면 신청한 다음 달 15일 계좌 입금되는 ‘사후 청구’ 방식이다.