일우재단, 작품 활동 위한 제작비·항공권 지원 2028년 일우스페이스서 신작 공개

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진그룹 산하 공익재단인 일우재단에서 ‘2026 일우미술상’ 수상자를 발표했다고 7일 밝혔다.

총 125명이 지원한 올해 일우미술상 공모에서는 요이 작가가 최종 수상자로 선정됐다. 요이 작가는 개인전 ‘내가 헤엄치는 이유’을 개최했다. 이달부터 열리는 ‘제61회 베니스 비엔날레 국제미술전, In Minor Keys’에 참여하고, 지난해 ‘제25회 송은미술대상전’, 2024년 ‘Life on Earth: Art and Ecofeminism’ 등 다양한 전시에 참여했다.

요이 작가는 비디오, 퍼포먼스, 사운드를 기반으로 작업하며, 제주 해녀 공동체와의 경험을 바탕으로 독창적인 예술 언어를 구축해 온 차세대 작가다. 대표작 ‘내가 헤엄치는 이유’에서는 제주에서 수영을 배우는 과정을 ‘배움과 통제의 감각을 다시 사유하는 과정’에 비유하며 개인과 공동체의 관계를 탐구해 왔다.

이번 수상자는 1차 포트폴리오 및 작업 제안서 심사를 거쳐 2차 심사위원 인터뷰까지 포함된 엄격한 심사 과정을 통해 최종 선정됐다.

심사는 도쿄국립신미술관의 수석 큐레이터 유키 카미야, 서울대학교 조소과 교수 심상용, 일민미술관 수석 큐레이터 윤율리, 아트바젤 한국 VIP 대표이자 스와르츠만& 아시아 디렉터인 박지선, 패러사이트 홍콩 디렉터 제임스 테일러 포스터 등 5인이 맡았다.

수상자는 일우재단의 전시 공간인 일우스페이스에서의 개인전을 통해 새로운 작업을 선보인다. 2024년 수상자인 남화연 작가는 올해, 2025년 수상자인 안정주 작가는 2027년에, 2026년 수상자인 요이 작가는 2028년에 각각 전시를 선보일 예정이다.

한편, 한진그룹은 2009년 ‘일우사진상’을 제정해 2022년까지 13회 공모전을 개최하고 총 36명의 사진작가를 지원해 왔다. 2024년부터는 개편된 ‘일우미술상’ 명칭으로 새롭게 공모를 진행하고 있다.