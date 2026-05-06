“5년간 10조 들여 AI데이터클러스터 구축” 해양·미디어·제조 등 AI생태계 조성

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 하정우 북구갑 국회의원 보궐선거 후보와 함께 부산시를 AI강국 핵심도시로 만들겠다는 청사진을 제시했다.

이들은 6일 공동기자회견을 열고 5년간 10조원을 투입해 글로벌 기업들의 AI데이터센터클러스터를 구축하고 지역산업과 대학이 연계한 AI생태계를 만들어 이재명 정부의 ‘AI 3대 강국 도약’ 과제를 실현할 경험과 역량을 모으겠다고 밝혔다.

전재수 후보는 이재명 정부의 분산에너지특구, 기회발전특구 지정을 발판으로 한 ▷동부산 미디어AI 특구 유치 ▷서부산 부산AI산업운영센터(제조AX플랫폼) 신설 ▷부산신항-UAE칼리파항 통합AI항만솔루션 표준화와 제3국 진출 ▷UN AI허브 유치로 해양수도·AI글로벌리더십 확보 ▷해양특화 AX취·창업 생태계 조성 등을 공약했다.

전 후보는 “해수부장관 당시 UAE와 5GW급 AI데이터센터클러스터를 구축하는 스타게이트 프로젝트와 총 사업비 8921억원이 들어가는 부산항AI대전환 로드맵을 추진했다”며 “부산신항 7부두와 UAE 칼리파항을 잇는 AI항만물류통합시스템을 표준화해서 제3국 진출을 실현할 것”이라고 했다.

이어 “인근 대규모 발전소에서 안정적 전력 조달이 가능한 지리적 이점에 대기업들이 서부산 에코델타시티를 중심으로 AI데이터센터 건립을 추진하고 있다”며 “부산국제영화제 개최 경험을 살려 동부산 지역에 미디어AI 특구를 유치한다면 AI산업은 물론 지역 대학, 문화산업과 연계한 동반 상승효과가 클 것”이라 전망했다.

특히 “서부산 제조업AX를 지원하는 플랫폼인 부산AI산업운영센터 신설을 통한 낙동강AI산업벨트 실현은 생산성과 설비가동률 향상, 불량률 감소와 물류비 절감으로 지역 제조기업들의 수익성과 경쟁력을 높일 것”이라 기대했다.

하정우 후보도 “AI가 북구 주민의 삶을 바꾸고 부산의 산업을 되살리며 부울경을 다시 대한민국 성장엔진으로 만들 것”이라며 “AI대전환 시대를 북구에서 선도해 부산, 더 나아가 대한민국을 변화시키는 전초기지로 만들겠다”고 다짐했다.