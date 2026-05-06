깊이와 재미 동시에…헤럴드경제 ‘투자360’, 투자 콘텐츠 새 기준 제시

‘돈올라’·‘기업언박싱’ 등 다양한 코너로 실전 투자 정보 전방위 제공

글로벌 금융시장이 중동 리스크발 변동성으로 출렁인 가운데, 주요국 통화정책 경로를 둘러싼 불확실성이 이어지고 있다. 한편 국내 증시는 반도체 실적 호조에 힘입어 코스피가 사상 최고치를 연일 경신하며 강세를 보이고 있다. 헤럴드경제 투자 전문 유튜브 채널 ‘투자360’은 이러한 시장 환경 속에서 지난 2월 출범 이후 빠르게 입지를 넓혀가고 있다. 주식과 가상자산 등 다양한 자산군을 아우르며 개인 투자자들의 투자 나침반으로 자리매김하는 중이다.

‘투자360’은 신생 채널로서 다양한 형식을 실험하며 콘텐츠 구성을 확대 중이다. 특히 베테랑 언론인이 각 자산 분야 전문가들과 의견을 주고받는 대담 형식을 통해 정보 전달의 깊이를 더하고 있다. 메인 진행자로는 김지현 디지털자산플랫폼 추진단장(전 ‘더인베스터(THE INVESTOR)’ 편집장, 전 코리아헤럴드 기자)이 나서고 있다. 김 단장은 최근 헤럴드경제 금융부 기자와 함께 디지털자산 과세 이슈를 다루며 관련 쟁점을 짚었다.

단순 시황 전달을 넘어 깊이와 재미를 동시에 잡는 콘텐츠 형식 역시 채널의 강점이다. 실전 투자 정보를 강연식으로 전달하는 ‘돈올라’, 기업의 역사와 재무제표를 스토리텔링 형식으로 풀어내는 ‘기업언박싱’이 대표적이다. 두 코너는 김 단장이 이끄는 전문가 대담 코너와 함께 채널의 핵심 축을 이루고 있다.

‘투자360’ 제작진은 “투자의 기초인 절세 전략부터 고도화된 자산 배분까지 누구나 쉽게 이해할 수 있는 실전형 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라며 “주식과 가상자산은 물론 현물 투자까지 투자자들이 궁금해하는 모든 영역을 360도 전방위로 아우르겠다”고 밝혔다.

‘투자360’의 콘텐츠는 공식 유튜브 채널(@heraldinvest)에서 확인할 수 있다.