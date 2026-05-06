[헤럴드경제=고재우 기자] ‘평균 연봉 1억원, 월 50만원 주거비 및 대출 이자 지원.’

업계 최고 수준 연봉과 복지로 유명한 펄어비스가 채용 연계형 인턴 및 실습 참가자 모집에 나선다. 인공지능(AI) 발달로 게임 업계가 전반에서 신입 채용이 침체한 와중에, 이와 정반대로 정규직 채용의 문을 연 것이다.

업계에서는 ‘붉은사막’ 초반 흥행 성공과 차기작 출시를 위한 인원 채용이라는 해석도 나온다.

6일 업계에 따르면 펄어비스는 여름 인턴십(접수 5월 11~6월 29일), 채용 연계형 현장실습(5월 22일까지) 채용을 실시한다. 채용 규모는 ‘두 자릿수’일 것으로 예상된다.

여름 인턴십은 ▷엔지니어링 ▷아트 ▷게임디자인 ▷사업·서비스 ▷정보보안 ▷홍보 등을 모집한다. 채용연계형 현장 실습은 ▷게임디자인(기획) ▷QA 등으로, 참가자는 개발 및 라이브 서비스 업무에 투입된다.

최근 채용 한파가 부는 게임 업계에 모처럼 만의 ‘훈풍’이다.

그동안 펄어비스는 몸집을 꾸준히 줄여 왔다. 붉은사막 출시 지연으로 지난 2020년 ‘권고사직’ 논란에 휩싸인 바 있다. 최근 3년 동안 직원 현황은 ▷2023년 700명 ▷2024년 697명▷ 지난해 733명 등이다. 직원이 가장 많았던 2021년 930명에 한참 미치지 못했다.

이번 채용을 놓고 업계에서는 펄어비스 전 직원이 사실상 붉은사막에 투입됐고 초반 흥행도 나쁘지 않은 만큼, 차기작을 염두에 둔 채용이라는 해석이 나온다.

업계 관계자는 “게임 산업과 업계가 다소 침체한 상황에서 펄어비스가 신작의 흥행 성과를 발판으로 채용을 확대하고 인적 투자를 높이고 있는 것으로 보인다”며 “게임 개발 과정에 AI 도입이 점차 늘어나고 있지만, 현재까지는 개발 인력과 신작에 대한 투자를 얼마나 효율적으로 하느냐가 관건”이라고 말했다.

펄어비스는 “인턴십과 현장실습을 통해 우수 인재를 발굴할 계획”이라고 답했다.

대규모 지원자가 몰릴 것이라는 관측도 나온다. 펄어비스는 평균 연봉 1억원을 웃도는 연봉뿐만 아니라, 임직원에 대한 높은 수준의 복지로도 정평이 나 있다.

세부적으로 ▷미용 서비스(매월 1회 커트 비용 지원) ▷양육비 지원(자녀 1인당 월 50만원) ▷부모 요양 치료비 지원(매월 최대 40만원) ▷난임부부 시술비용 무제한 지원 및 난자 동결 시술 비용 지원 ▷치과 치료비 지원(연간 최대 315만원) ▷월 1회 가사 청소 지원 ▷반려동물 보험 지원 ▷초등학생 저학년 사내 방학 돌봄 프로그램 및 주말 돌봄 프로그램 등이 대표적이다.

한편, 최근 게임 업계는 AI 도입으로 인해 채용 문이 좁아지는 추세다. 고용 불안을 호소하는 목소리도 커지고 있다.

민주노총 화학섬유식품노조 IT위원회가 지난 3월 27일부터 4월 10일까지 진행된 설문(국내 8개 게임사 직원 1078명 응답)에 따르면 근로자 4명 중 3명 이상(77.3%)이 AI 게임 제작 환경 도입으로 고용 불안을 느끼고 있다고 답변했다. 이 같은 현상은 개발자 직군에서 두드러졌다.

실제로 크래프톤은 최근 200명 규모 희망퇴직을 실시했다. 넥슨도 전 계열사 신규 채용을 당분간 중단키로 했다.