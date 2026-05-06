집배원 가가호호 방문 조사 도입 가구주택조사부터 지역고용통계까지 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국가데이터처와 우정사업본부가 전국 우체국 네트워크를 활용한 통계조사 협력체계를 구축한다. 기존 조사 인력 중심의 방식에서 벗어나 집배원이 직접 현장을 방문하는 방식으로 전환해 통계의 정확성과 접근성을 동시에 높이겠다는 구상이다.

국가데이터처와 과학기술정보통신부 우정사업본부는 6일 정부대전청사에서 ‘우체국 네트워크 기반 통계조사 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 전국 단위로 촘촘히 구축된 우체국망을 통계조사에 활용하는 것이다. 양 기관은 ▷우체국 네트워크를 활용한 통계조사 수행 ▷통계조사 지원 및 제도 정비 ▷운영체계 구축 등에 협력하기로 했다.

특히 현장 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 기존 통계조사는 조사원의 개별 방문에 의존해 지역별 편차와 조사 공백 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 반면 전국 단위 배송망을 갖춘 집배원이 조사에 참여할 경우, 사각지대 최소화와 응답률 제고 효과가 기대된다.

실제 양 기관은 올해 ‘가구주택기초조사’ 1차 시험조사를 시작으로, 내년에는 ‘지역별고용조사’ 표본조사구 사전 확인 등에 집배원이 직접 가가호호 방문하는 방식을 도입할 계획이다.

이명호 국가데이터처 차장은 “국가통계는 정책의 출발점이자 국민 삶을 이해하기 위한 핵심 공공자원”이라며 “이번 협력을 통해 보다 신뢰할 수 있는 통계 생산 기반을 구축할 것”이라고 밝혔다.

박인환 우정사업본부 본부장도 “국민 생활과 가장 가까운 우체국 네트워크를 활용해 효율적이고 신뢰성 높은 통계조사 체계를 만드는 출발점”이라고 평가했다.

양 기관은 향후 통계조사 수행뿐 아니라 제도 정비와 운영 기반 강화 등 전반적인 협력을 확대해 국가통계 품질 개선에 나설 방침이다.