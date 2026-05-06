양산형 모델, 비정형 자세 작업 역량 확보 “몇년 새 벌어진 발전 놀라워” 호평 일색

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 5일(현지시각) 자사 유튜브 채널에 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 기계체조 동작을 취하는 모습을 쇼츠 영상으로 선보였다. 아틀라스 개발형 모델의 작동 영상을 공개한 것은 이번이 처음이다.

영상에서 아틀라스는 물구나무 자세를 취하는 것으로 시작해, 연속으로 체조 동작을 선보인다. 두 손만으로 전신을 지지한 상태로 몸을 수평에 가깝게 유지했다가, 다시 몸을 뒤집어 ‘L-시트’ 자세를 취했다. L-시트 자세는 두 손으로 몸을 지탱한 상태로 몸을 ‘L’자 모양으로 만드는 기계체조 동작을 말한다. 아틀라스는 L-시트 자세를 약 5초 정도 유지한 뒤 몸을 위로 뒤집어 정자세로 일어섰다.

현대차그룹은 아틀라스가 선보인 일련의 기계체조 동작은 단순한 균형 잡기나 반복동작을 넘어, 상체, 코어, 팔 관절을 동시에 정밀 제어해야 가능한 동작이라고 설명했다. 접지 면적이 극히 작은 양손으로 전신 무게를 흔들림 없이 지지함으로써 높은 수준의 기술 단계에 도달했을 보여준다는 의미다.

보스턴다이나믹스 관계자는 “아틀라스가 이번 영상을 통해 향후 실제 제조 현장에서 무거운 물체를 들고 이동하거나 비정형 자세에서 작업할 수 있는 역량을 확보했다는 점을 확인했다”고 설명했다.

특히, 보스턴다이나믹스가 아틀라스 개발형 모델의 작동 영상을 공개한 것은 이번이 처음이다. 지금까지는 연구형 모델의 작동 모습만을 공개해왔다. 지난 1월 CES 무대에서도 아틀라스 연구형 모델이 개발형 모델을 소개하는 모습을 연출했으나, 개발형 모델은 작동하지 않는 상태였다.

보스턴다이나믹스는 개발형 첫번째 모델이라는 점을 강조하기 위해 영상 속 아틀라스 몸통 측면에 ‘001’이라는 일련번호를 새겨 놓았다.

영상에는 호평 세례가 이어지고 있다. 한 사용자는 “이 회사가 지난 몇 년 동안 이뤄낸 발전상이 정말 놀랍다”는 댓글을 달았고, 또 다른 사용자는 “양산형이 저정도 움직임을 하는 것이 믿기지 않는다”고 평가했다.

아틀라스 개발형 모델은 자율적 학습 능력과 어느 작업 환경에서나 적용 가능한 유연성이 탑재돼 실제 제조 현장에서의 효율성이 극대화된 모델이다.

현대차그룹은 2028년부터 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 아틀라스 개발형 모델을 투입하고 공정 단위별 검증을 진행할 계획이다. 부품 분류를 위한 서열 작업과 같이 안전성과 품질 효과가 명확히 검증된 공정에 우선 적용되고 2030년부터는 부품 조립까지 작업 범위를 넓힐 예정이다.

이번 동작은 강화학습 기반의 전신 제어 기술이 적용됐다. 강화학습 기반의 제어 방식은 로봇이 반복적인 시뮬레이션과 시행착오를 통해 스스로 움직임과 균형 전략을 학습하는 접근법이다. 특히 접촉 상태 변화와 자세 전환이 연속적으로 발생하는 복잡한 동작을 수행할 때 강화학습 기반 제어 방식이 보다 유연한 움직임을 구현하는데 강점을 가진다는 특징이 있다.