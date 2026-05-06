광주시, 치유농업 체험주간 운영

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “지친 일상, 농업으로 치유하세요”

광주농업기술센터는 농업을 통해 시민들의 스트레스를 해소하고 심리적 회복을 돕는 ‘2026 광주 치유농업 체험주간’을 오는 6월 12일까지 운영한다.

올해 체험주간은 그동안 개별적으로 진행해 온 발달장애인 대상 ‘치유농업 프로그램’과 어린이 대상 ‘농업생태체험’을 하나로 통합했다. 사회복지사 등 돌봄 종사자와 재가암환자, 치매 환자 가족 자조 모임 등으로 참여 대상을 대폭 확대해 더 많은 시민에게 치유의 기회를 제공한다.

‘치유농업 체험주간’ 행사는 1300명을 대상으로 한다.

▷허브 활용 오감 치유 ▷스마트팜 수확 체험 ▷제철 식물 생태 탐구 ▷반려식물 특강 등 68회에 걸쳐 다채로운 프로그램이 이어진다.

특히 시민 참여형 프로그램인 ‘수요 풀충전-반려식물로 채우는 한 주’는 식물 관련 명사의 특강과 체험을 결합했다. 반려식물 관리법부터 식물 인문학, 정서 치유에 이르기까지 폭넓은 내용을 다뤄 일상 속에서 농업을 즐길 수 있도록 돕는다.

광주시는 이번 체험주간을 통해 농업의 역할을 단순한 생산 활동에서 아이들의 배움터, 치유와 회복 공간, 시민 여가 공간, 미래농업 체험 현장으로 확장해 나갈 계획이다.