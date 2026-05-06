증권 관리, 유통 효율성 및 접근성 향상 기대 총량 관리·분산원장·노드 실시간 관리 체계 고도화 안정성·확장성·보안 고려 운영 인프라 전반 구축

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성SDS와 한국예탁결제원(예탁결제원)이 토큰증권 플랫폼 구축에 나선다. 이를 통해 디지털 자산 분야에서 증권 관리 효율성, 접근성 향상은 물론, 보안 등 안정성까지 동시에 확보한다는 복안이다.

삼성SDS는 예탁결제원의 토큰증권 플랫폼 운영 구축 사업을 수주했다고 6일 밝혔다.

토큰증권은 블록체인 등 분산원장 기술을 활용해 발행·관리되는 증권이다. 주식이나 채권처럼 소유권과 배당 등의 권리를 디지털 형태로 기록하고 안전하게 거래할 수 있다. 이에 따라 거래 절차 간소화, 소액 단위 투자를 통한 일반 투자자 참여 기회 확대 등이 기대된다.

최근 금융상품을 디지털 형태로 전환하는 ‘토큰화’, 데이터나 미술품·부동산 등 다양한 자산 ‘디지털화’ 등 거래하는 수요가 점증하고 있다. 예탁결제원은 기존 전자증권 계좌 체계와 블록체인 기반 분산원장 데이터를 연결해, 토큰증권의 발행과 권리 관리 기능을 강화할 계획이다.

이와 관련 삼성SDS는 지난 2024년 ‘토큰증권 기능분석 컨설팅’, 지난해 ‘테스트베드 플랫폼 구축’ 사업을 수행해 왔다. 삼성SDS는 오는 2027년 2월까지 기술 검증 중심의 테스트베드를 실제 거래 처리와 안정적인 서비스 운영을 위한 정식 시스템으로 전환할 계획이다.

특히 삼성SDS는 토큰증권의 발행량과 유통 규모를 실시간으로 파악해 전체 거래를 투명하게 관리하는 총량관리시스템을 구현할 방침이다. 해당 기능은 시장 참여자들이 안심하고 거래할 수 있도록 하는 핵심 역할을 한다.

이와 함께 ▷게이트웨이 시스템 구축 ▷블록체인 노드 운영 및 관리 체계 마련 ▷분산원장 시스템 구성 등 토큰증권 운영에 필요한 전반적인 IT 인프라도 구축할 예정이다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장은 “그동안 축적한 토큰증권 사업 경험과 블록체인, IT 인프라 기술력을 바탕으로 이번 사업을 안정적으로 수행할 것”이라며 “이를 통해 토큰증권 시장 활성화를 지원하고, 디지털 자산 분야의 대표 성공 사례로 만들어 나가겠다”고 말했다.