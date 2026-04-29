최근 부동산 시장에서 반도체, 바이오, 인공지능(AI) 등 첨단산업이 밀집한 이른바 ‘테크 시티(Tech City)’가 주목받고 있다. 이러한 지역은 일자리뿐 아니라 비교적 높은 소득 수준의 30~40대 인구 유입이 이어지면서, 교육 인프라를 중심으로 주거 선호가 형성되는 특징을 보인다.

이들 수요층은 자녀 교육 환경을 주거지 선택의 주요 요소로 고려하는 경향이 있다. 이에 따라 특정 지역에 인구가 유입되면 국제학교나 학원가 등 교육 시설이 확충되고, 이는 다시 주거 수요에 영향을 미치는 구조로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.

실제 사례로, 바이오 기업이 밀집한 인천 송도국제도시는 교육 인프라가 갖춰진 지역을 중심으로 학령인구 비중이 높은 편이다. 송도2동의 5~19세 인구 비율은 25.98%로 집계됐으며, 국제학교 인근 단지와 기타 지역 간 가격 차이도 나타나고 있다.

반도체 클러스터 배후지인 화성 동탄2신도시 역시 유사한 흐름을 보인다. 동탄4동(청계동)의 학령인구 비율은 26.09%로 경기도 내 상위권을 기록했으며, 일부 단지에서는 학원가 접근성에 따라 시세 차이가 발생하는 사례가 관측된다.

이러한 흐름 속에서 삼성전자 평택캠퍼스가 위치한 평택 고덕국제화계획지구도 관련 지역으로 언급된다. 이 일대는 산업 기반과 함께 교육 및 생활 인프라 확충이 진행 중이다.

이와 관련해 우미건설 컨소시엄이 평택시 고덕동 일대에서 5월 분양을 계획 중인 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’가 있다. 단지는 고덕국제학교 부지 인근에 위치하며, 해당 부지에는 미국 워싱턴주 사립학교 ‘애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)’이 설립·운영 법인으로 선정돼 평택시와 MOA를 체결한 상태다.

또한 단지 인근에는 초등학교 부지가 계획되어 있으며, 중·고등학교 부지도 도보권 내에 조성될 예정이다. 생활 인프라 측면에서는 행정타운(공사 중)과 상업·업무시설 부지가 인접해 있으며, 문화공원(계획), 함박산 중앙공원 등 녹지 공간도 조성될 예정이다. 이와 함께 평택 아트센터, 박물관, 도서관 등 문화시설도 계획돼 있다.

교통 여건으로는 평택지제역을 통한 SRT 이용이 가능하며, 수도권 전철 1호선과 주요 도로망을 통해 수도권 접근이 가능하다. 향후 수원발 KTX, GTX 노선 연장, BRT 등 교통망 확충 계획도 검토되고 있다.

한편 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’는 분양가 상한제가 적용되는 민간분양 단지로, 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 전용면적 84~111㎡, 총 743세대 규모로 조성될 예정이다.