유아매트 전문 기업 ㈜제이월드산업(대표 원정미)은 자사 브랜드 ‘알집매트’를 앞세워 북미 유아용품 박람회 ‘ABC 키즈 엑스포 2026(ABC Kids Expo 2026)’에 참가한다고 밝혔다.

‘ABC 키즈 엑스포’는 유아 및 아동용품 분야의 B2B 무역 박람회로, 글로벌 브랜드와 관련 기업들이 참여하는 행사다. 업계 관계자들이 제품 트렌드와 시장 동향을 확인하는 자리로 알려져 있다.

이번 박람회는 2026년 5월 13일부터 15일까지 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션 센터에서 개최될 예정이다.

㈜제이월드산업은 이번 전시에서 ‘알집매트’의 주요 제품군을 선보일 계획이다. 전시 제품에는 층간소음 저감 기능을 적용한 ‘제로매트’, 시공과 관리가 비교적 간편한 ‘롤매트’, 유아용 ‘포레스트 범퍼침대’, ‘우들리 베이비룸’ 등이 포함된다.

회사 측은 이번 박람회를 통해 해외 바이어 및 파트너사와의 접점을 확대하고, 북미 시장 진출 기회를 모색한다는 방침이다. ㈜제이월드산업 관계자는 “글로벌 유아용품 시장의 흐름을 확인하고 다양한 협력 기회를 논의할 계획”이라고 밝혔다.

한편, ㈜제이월드산업은 제품 개발 및 품질 개선을 바탕으로 해외 시장 확대를 추진하고 있다.