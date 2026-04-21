타이틀 방어·연승 나서는 김민선 “그린 크고 어려워 아이언샷 중요”

헤럴드경제=조용직 기자] 2026시즌 KLPGA투어 다섯 번째 대회로 펼쳐지는 ‘제2회 덕신EPC 챔피언십’이 이달 24~26일 사흘간 충북 충주에 위치한 킹스데일 골프클럽(이하 킹스데일)의 레이크(OUT)와 힐(IN) 코스(파72·6700야드)에서 총상금 10억원, 우승상금 1억8000만 원을 놓고 개최된다.

킹스데일의 총 전장은 지난해와 비슷하지만 홀 전장에 변화를 줬다. 10개 이상의 홀 전장이 작년과 달라졌고, 특히 파5인 11번 홀과 18번 홀의 전장이 길어져 투온을 시도하기 어려워지면서 정교한 아이언 샷으로 승부를 벌이게 됐다.

이번 대회에는 총 120명의 선수들이 출전해 자웅을 겨룬다. 이 대회 초대 챔피언 김민선7(23·대방건설)은 타이틀 방어전에 나선다. 지난주 열린 넥센·세인트나인 Masters 2026에서 54홀 노보기 플레이에 와이어 투 와이어 우승을 이뤄낸 김민선7이 2주 연속 우승과 함께 타이틀 방어에도 성공할 수 있을지 주목된다.

김민선7은 “첫 디펜딩 챔피언으로 나가는 대회라 조금 설레고 떨린다. 열심히 준비했고, 샷 감과 컨디션이 다 좋기 때문에 그대로 유지만 하면 될 것 같다”면서 “킹스데일은 그린이 크고 어려워서 아이언 샷을 퍼트하기 쉬운 곳으로 잘 보내야 하는 코스다. 최대한 많은 파온을 시킨다면 목표인 우승을 할 수 있을 것”이라는 각오를 내비쳤다.

지난 네 개 대회에 출전해 준우승 2회, 3위 1회 등 톱5만 세 번을 기록하면서 대상과 상금순위 부분에서 1위에 오른 전예성(25·삼천리)이 시즌 첫 우승을 노린다. 지난 2022년 열린 ‘제8회 교촌 허니 레이디스 오픈’에서 우승하며 킹스데일을 정복했던 조아연(26·한국토지신탁)도 이번 대회에서 4년 만의 우승을 노린다.

올 시즌 우승자이자 킹스데일에서 좋은 모습을 여러 차례 보여준 임진영(23·대방건설)을 비롯해 김민솔(19·두산건설위브), 고지원(22·삼천리)은 2026시즌 첫 다승에 도전한다.

덕신EPC가 주최하고, KLPGA가 주관하는 이번 대회는 주관 방송사인 SBS골프와 웨이브(Wavve)를 통해 매 라운드 생중계된다.