[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 국내 골프 유망주들을 대상으로 하는 ‘2026년 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링’ 참가자를 모집한다.

올해 멘토링 프로그램은 경기도 용인시에 위치한 써닝포인트 컨트리클럽에서 개최된다. 올 5월 30일에는 초등부, 같은 달 31일에는 중등부를 대상으로 진행뇌다. 참가자들은 KLPGA투어 선수와의 필드 레슨을 비롯해 실전 감각을 키워줄 그린 공략법, 골프 선배로서의 조언을 듣는 토크 콘서트 등 엘리트 선수로서 기량을 함양할 수 있는 다채로운 프로그램을 체험하게 된다.

모집 인원은 총 78명(초등부 39명, 중등부 39명)이다. 신청 기간은 이달 21일~5월 8일이며, 공식 포스터 내 QR코드 또는 구글 폼을 통해 신청할 수 있다.

신청 자격 및 선발 기준 등 자세한 내용은 KLPGA 공식 홈페이지 공지사항 및 SNS를 통해 확인 가능하다.

지난 2014년 첫 선을 보인 이 멘토링 프로그램 참가자중 이예원(23·메디힐), 김민별(22·하이트진로), 방신실(22·KB금융그룹), 김민솔(20·두산건설 위브)은 현재 KLPGA투어에서 활약을 펼치고 있다.