‘붉은말 케챂라이스&케챂하트감자’ 신규 메뉴 내달 5일까지 부산서 ‘케챂 생일파티’ 이벤트도

[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기가 어린이 직업체험 테마파크 키자니아에서 운영 중인 ‘라면연구센터’와 ‘쿠킹스쿨’을 새롭게 단장한다고 21일 밝혔다.

오뚜기는 ‘라면연구센터’와 ‘쿠킹스쿨’을 16년째 운영해 왔다. ‘라면연구센터’에서는 연구원 유니폼을 입고 나만의 컵라면을 만들어볼 수 있다. ‘쿠킹스쿨’에서는 요리사가 되어 직접 요리를 완성할 수 있다. 두 체험관은 2025년 기준 키자니아 연간 방문객 수 1·2위를 기록했다. 누적 방문객은 222만명을 돌파했다.

이번 리뉴얼로 서울점 쿠킹스쿨에는 오뚜기 케챂을 활용한 신규 메뉴 ‘붉은말 케챂라이스&케챂하트감자’를 도입했다. 부산점은 라면연구센터·쿠킹스쿨 시설 전반을 손질해 체험 동선과 공간을 개선했다.

리뉴얼을 기념해 24일부터 5월 5일까지 키자니아 부산에서 ‘케챂 55번째 생일파티’ 이벤트를 진행한다. 케챂과 어울리는 음식 일러스트를 활용한 ‘4×4 그림 맞추기’, 케챂 55주년 생일파티 콘셉트 포토존 등 다양한 프로그램을 운영한다.

오뚜기 관계자는 “앞으로도 어린이의 눈높이에 맞춘 체험형 콘텐츠를 통해 브랜드 경험을 확대할 것”이라고 말했다.