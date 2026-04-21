킹톱스·EEW KHPC 방문, 사내 유보금 활용 재투자 인센티브 안내

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청(청장 구충곤)이 코트라(KOTRA) 종합행정지원센터와 함께 지역의 외국인 투자기업을 찾아 애로사항을 점검했다.

광양만권 경자청은 지난 20일 광양항 배후단지에 위치한 ㈜킹톱스와 ㈜이이더블유케이에이치피시(EEW KHPC) 2개 외국인 투자 기업을 방문해 현장 상담을 실시했다.

이번 방문은 기업이 직접 겪는 애로사항을 현장에서 청취하고, 사내 유보금을 활용한 재투자 시 적용 가능한 외국인 투자 인센티브 제도를 심층 안내하기 위해 마련됐다.

광양만권 경자청은 이번 현장 상담을 계기로 관내 외투 기업과의 소통을 더욱 강화하고, 투자 확대로 이어지는 실질적 성과 창출에 집중할 방침이다.

구충곤 광양만권 경제청장은 “앞으로도 코트라 등 유관기관과 긴밀히 협력해 입주기업의 현장 애로를 신속히 해소하고, 사내 유보금을 활용한 증설 투자가 원활히 이루어질 수 있도록 적극적인 행정 지원을 이어나가겠다”고 강조했다.