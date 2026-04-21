[헤럴드경제=민성기 기자] 스위스 알프스 파울호른 정상에서 한 커플이 성관계하는 모습이 기상 관측용 웹캠에 포착돼 화제다.

최근 스위스 매체 20미누텐 보도에 따르면 지난 8일 등산을 위해 해당 지역 날씨를 확인하려던 A씨는 웹캠에 접속했다가 예상치 못한 장면을 목격했다.

이날 오후 3시쯤부터 30분가량 한 커플이 나무 데크 위에서 나체로 애정행각을 벌이는 모습이 웹캠에 고스란히 담긴 것이다.

이 웹캠은 그린델발트 인근 산악 지역의 기상 상황을 10분 단위로 송출하는 용도로 운영되고 있다.

A씨는 매체와 인터뷰에서 “단지 날씨가 어떤지 확인하고 눈이 얼마나 쌓여 있는지 보고 싶었을 뿐”이라며 “(커플을 보고) 처음엔 웃음이 나왔는데, 그다음엔 ‘저 위는 좀 춥겠는데’라는 생각이 들었다”고 밝혔다.

파울호른(해발 약 2681m) 정상은 베른 알프스를 조망할 수 있는 관광 명소로, 겨울 시즌 외에는 호텔이 운영되지 않아 비교적 인적이 드문 지역으로 알려져 있다.

정상에 설치된 웹캠엔 화면에 등장한 인물을 자동으로 모자이크 처리하는 기능이 있어 커플 신원은 확인되지 않았다. 해당 영상은 한때 온라인상에 유포됐다가 현재는 삭제 된 것으로 전해졌다.