아시아 식도락 순위 한국 3위 일본 5위 응답자 34% 음식 목적으로 여행 떠나 제철 미더덕 산지 창원 검색 34% 증가 주꾸미 고장 서천 숙소 수요 30% 상승

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국이 아시아 주요 국가 중 세 번째로 식도락 여행 수요가 높은 나라로 조사됐다.

디지털 여행 플랫폼 아고다가 발표한 ‘2026 트래블 아웃룩 리포트’에 따르면, 한국 응답자의 34%가 음식을 주요 여행 동기로 선택했다. 이는 아시아 8개 시장 평균인 31%를 상회하는 수치다. 특히 미식 강국으로 꼽히는 일본(32%)을 앞지른 것으로 나타났다.

국가별 순위는 대만이 47%로 1위에 올랐다. 이어 베트남(35%), 한국(34%), 말레이시아(33%), 일본(32%), 인도네시아(31%), 태국(20%), 인도(8%) 순으로 집계됐다.

아고다가 올해 1분기 자사 숙소 검색 데이터를 분석한 결과, 국내 여행객들은 제철 식재료 산지를 중심으로 이동했다. 미더덕 주산지인 창원은 숙소 검색량이 전년 동기 대비 34% 증가했다. 주꾸미 산지로 알려진 서천은 30%, 재첩 산지인 광양은 28% 상승했다.

축제와 연계된 지역의 수요 집중 현상도 확인됐다. 내달 꽃게 축제를 앞둔 진도는 국내 여행객 대상 숙소 검색량이 357% 급증했다. 지난 3월 딸기 축제를 진행한 논산은 18%의 증가율을 기록했다. 논산시에 따르면 축제 기간 중 약 67만 명이 방문해 딸기 150톤이 판매된 것으로 파악됐다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 “한국은 지역별로 특색 있는 제철 먹거리가 가득한 곳”이라며 “최근 여행객들 사이에서 현지 미식 문화를 경험하려는 흐름이 뚜렷해지고 있다”고 말했다.