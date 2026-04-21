제미나이 3.1 기반…AI 웹브라우저 시장 공략 이메일 작성·캘린더 일정 등 구글 서비스 연동도

[헤럴드경제=차민주 기자] 구글이 자사 웹브라우저 크롬의 최신 인공지능(AI) 기능을 한국에 확대 출시한다고 21일 밝혔다. 크롬에 AI를 통합한 ‘제미나이 인 크롬(Gemini in Chrome)’을 선보이는 것이 골자다.

해당 기능은 구글의 최신 AI 모델인 ‘제미나이 3.1’을 토대로 한다. 데스크톱과 iOS 환경에서 우선 제공된다. 안드로이드는 전원 버튼을 눌러 크롬을 비롯한 여러 앱을 사용하는 도중에도 제미나이를 호출할 수 있다.

구글은 웹브라우저에서 긴 글을 이해하거나 여러 정보를 비교·정리하는 과정이 번거롭다는 한계를 인지하고, 이를 해결하기 위해 이번 업데이트를 진행했다고 설명했다.

이로써 이용자는 웹페이지 요약, 탭 간 정보 비교, 이메일 작성 지원, 이미지 변환 등을 활용해 웹 정보를 보다 편리하게 습득할 수 있다.

우선 브라우저 측면 패널에 내장된 제미나이를 활용하면 탭을 전환하지 않고도 현재 보고 있는 웹페이지 내용을 요약하거나, 정보를 정리할 수 있다. 시험공부를 위한 예상 문제를 만들거나, 특정 요리법을 채식 버전으로 바꾸는 방법을 질문하는 등 맥락에 맞는 도움도 받을 수 있다. 또 이전에 방문했던 페이지를 기억해, 여러 탭을 계속 열어두지 않아도 된다.

구글 서비스와의 연동도 강화됐다. 현재 열어둔 페이지를 벗어나지 않고도 지메일·지도·캘린더·유튜브와 같은 서비스를 활용할 수 있다. 구체적으로 ▷이메일 초안 작성 ▷캘린더 일정 추가 ▷지도 위치 확인 ▷유튜브 영상에 대해 질문하는 작업 등을 브라우저 안에서 이어갈 수 있다.

여러 개의 열린 탭에 흩어진 정보를 교차 확인해 한 화면에서 비교·정리하는 기능도 지원한다. 여러 쇼핑 사이트의 제품 정보를 표로 정리하거나, 팀 활동을 준비하며 여러 자료를 모아 아이디어를 정리하는 등의 작업을 더 빠르게 처리할 수 있다.

아울러 구글은 크롬에 ‘나노바나나 2(Nano Banana 2)’도 탑재했다. 이를 통해 파일을 별도로 올리거나 탭을 이동하지 않아도, 측면 패널에 원하는 작업을 프롬프트로 입력하면 브라우저 안에서 이미지를 변환할 수 있다. 가구를 구매하기 전 공간 이미지를 바탕으로 인테리어 배치를 미리 시뮬레이션해 보는 식이다.

구글은 초기 설계 단계부터 보안을 고려해 이번 기능을 구축했다고 밝혔다. ‘프롬프트 인젝션(prompt injection)‘과 같은 위협을 식별하도록 모델을 훈련했다. 또 이메일 전송이나 캘린더 일정 추가처럼 민감한 작업을 수행하기 전에는 반드시 이용자 확인 절차를 거치도록 했다. 이어 레드팀 훈련과 자동 업데이트를 통해 보호 체계를 지속해서 강화할 계획이다.