[헤럴드경제=이원율 기자]이란이 국제대회 출전 중 현지에서 망명 신청을 했다가 철회한 여자 축구대표팀 주장의 자산압류 조치를 풀었다.

13일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 이란 현지 매체 미잔은 여자대표팀 주장 자흐라 간바리의 자산이 법원 결정에 따라 반환됐다고 전했다.

앞서 간바리는 미국과 이스라엘의 공습 이전 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 출전을 위해 호주에 머물던 중 일부 선수 및 스태프와 함께 망명을 신청했다.

당시 이란 대표팀은 조별리그 첫 경기에서 국가가 연주될 때 따라부르지 않고 침묵을 지켰다.

이에 이란 보수파가 발끈하고, 이란 국영방송은 선수들을 향해 ‘전시 반역자’라고 칭하기도 했다.

다만, 망명 뜻을 밝힌 7명 중 간바리를 포함한 5명은 이후 망명 의사를 철회하고 이란으로 돌아갔다.

이와 관련해 국제 인권 단체들은 이란이 해외 활동 운동선수가 정부를 비판하거나 망명을 시도하면 가족을 압박하거나 자산을 묶는 방식을 활용한다고 주장했다.

여자대표팀 선수들의 가족들도 이란 정보기관의 조사를 받은 것으로 전해졌다.

현지 매체 미잔은 망명 신청 철회 후 간바리에 대해 무죄가 선고됐다고 전했다.

망명을 철회한 간바리와 대표팀은 지난달 19일 테헤란에서 열린 환영 행사에 참석했다.

앞서 이들의 망명 철회 건과 관련, 토니 버크 호주 내무부 장관은 성명에서 “호주 정부는 그들이 이곳에서 안전한 미래를 누릴 기회를 얻을 수 있게 하기 위해 할 수 있는 모든 것을 다했다”며 “(그러나 그들은)믿기 힘들 만큼 어려운 결정을 했다”고 했다.

한편 이란 대표팀 선수들은 ‘국가 침묵’ 이후 이어진 조별리그 두 경기에서는 모두 거수경례를 하고 국가도 불렀다.

하지만 국제적으로 이들의 안전이 우려된다는 지적이 나왔었고, 이에 도널드 트럼프 미국 대통령도 이란 대표팀 선수들의 망명을 받아주라고 호주 정부에 촉구했었다.

다만, 당시 메흐디 타지 이란축구협회 회장은 “이번 사건에서도 우리 소녀들을 인질로 잡고 있다”며 호주 정부를 비난했다.

타스님 통신은 자국 대표팀 선수들 일부의 망명 철회를 “미국과 호주 프로젝트의 치욕적 실패이자 트럼프 대통령의 또 다른 실패”라고 해석하기도 했다.