최근 파주 운정신도시 내 상업시설 시장이 주목받고 있다. 금리 안정세와 더불어 GTX-A 노선의 완전 개통 기대감이 커지면서, 최근 공급된 운정신도시 단지 내 상가들이 높은 낙찰가율을 기록하며 빠르게 주인을 찾고 있기 때문이다.

실제로 한국부동산원 및 지역부동산 업계에 따르면, 최근 운정지구 내 주요 입지에서 진행된 상가 입찰에서 내정가를 크게 웃도는 낙찰 소식이 이어지며, 수도권 일대 수익형 상가에 대한 옥석가리기가 심화되고 있다. 이러한 현상은 안정적인 배후 수요와 교통 호재가 확실한 ‘핵심 입지’를 중심으로 뚜렷하게 나타나고 있다.

이러한 가운데 2023년 아파트 분양 당시 평균 경쟁률 371.6:1이라는 기록적인 청약률을 보였던 ‘운정3 제일풍경채’가 오는 4월 단지 내 상가 공급을 앞두고 있어 투자자들의 이목이 쏠리고 있다. 해당 단지는 GTX-A 운정중앙역 역세권에 위치하여 운정3지구 내에서도 핵심 입지로 손꼽히는 곳이다.

현재 GTX-A 노선은 서울역 구간까지 부분 개통된 상태이나, 이르면 올해 8월경 삼성역 무정차 통과 방식으로 운정중앙역에서 동탄역까지 전 구간이 연결될 예정이다. 완전 개통 시 강남권까지 30분대 이동이 가능해져 유동 인구 유입이 더욱 가속화될 전망이다. 특히, 최근 국토교통부와 국가철도공단이 종합시험운행 등 막바지 점검에 착수하면서, 운정중앙역 일대 역세권 상권에 기대감이 고조되고 있다.

입지적 장점도 뚜렷하다. 일단, 운정3 제일풍경채 단지내 상가의 경우 역세권 길목에 위치한 길목 상권이다. 운정중앙초등학교 및 병설유치원, 운정중앙중학교가 단지와 인접해 학생과 학부모의 보행 동선이 상가 전면과 맞닿아 있다. 또한, 운정신도시의 나들이 명소로 알려져 있는 운정중앙공원과 동패공원이 단지 앞에 위치해 입주민뿐만 아니라 주말 나들이객 등 풍부한 배후 수요를 확보할 수 있다.

이번에 공급되는 상가는 단 6개 호실에 불과해 높은 희소가치를 지닌다. 특히, 1층 단층 상가로 스트리트형 구조로 설계되어 상가 가시성과 고객 접근성을 극대화했다.

‘운정3 제일풍경채’ 단지 내 상가는 올해 10월 입점 예정이며, 4월 입찰을 진행한다. 분양홍보관은 파주시 해울2길 일원에 마련되어 있으며 현재 사전의향서를 접수 중이다.