완도 냉동창고 화재 진압 나섰던 소방관 2명 사망 “보다 안전한 환경에서 임무 수행하도록 하겠다”

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 대통령은 12일 전남 완도군 냉동창고 화재 진화에 나섰던 소방관 2명이 숨진 것과 관련해 애도의 뜻을 밝히고 안전한 환경에서의 임무 수행을 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “완도 화재 현장에서 임무 수행 중이던 소방대원 두 분의 순직을 보고받았다”며 “삼가 고인의 명복을 기원한다”고 밝혔다.

이어 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다”며 “그 용기와 헌신에 머리숙여 경의를 표한다”고 말했다.

또 “정부는 이번 사고를 엄중히 받아들인다”면서 “모든 현장인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 끝으로 “유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전한다”며 “동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 화재 발생 상황을 보고 받은 직후에는 사고 수습과 인명 구조에 가용 자원을 총동원하라고 지시한 바 있다.

앞서 이날 오전 8시 25분께 완도군 군외면 원동리에 자리한 수산물 가공업체 냉동창고에서 화재가 발생했다.

화재 진압 과정에서 구조대원 2명이 고립돼 1명은 숨진 채 발견됐으며, 당국이 실종 상태인 나머지 1명에 대한 수색에 나섰으나 실종 소방관도 끝내 숨진 채 발견되고 말았다.