완도 냉동창고 화재 진압 나섰던 소방관 2명 사망

“보다 안전한 환경에서 임무 수행하도록 하겠다”

이재명 대통령은 12일 전남 완도군 냉동창고 화재 진화에 나섰던 소방관 2명이 숨진 것과 관련해 애도의 뜻을 밝히고 안전한 환경에서의 임무 수행을 강조했다. 자료사진. [연합]
이재명 대통령은 12일 전남 완도군 냉동창고 화재 진화에 나섰던 소방관 2명이 숨진 것과 관련해 애도의 뜻을 밝히고 안전한 환경에서의 임무 수행을 강조했다. 자료사진. [연합]

[헤럴드경제=신대원 기자] 이재명 대통령은 12일 전남 완도군 냉동창고 화재 진화에 나섰던 소방관 2명이 숨진 것과 관련해 애도의 뜻을 밝히고 안전한 환경에서의 임무 수행을 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “완도 화재 현장에서 임무 수행 중이던 소방대원 두 분의 순직을 보고받았다”며 “삼가 고인의 명복을 기원한다”고 밝혔다.

이어 “국민의 생명과 안전을 지키기 위해 가장 위험한 현장으로 달려가 마지막까지 소임을 다하셨다”며 “그 용기와 헌신에 머리숙여 경의를 표한다”고 말했다.

또 “정부는 이번 사고를 엄중히 받아들인다”면서 “모든 현장인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 끝으로 “유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전한다”며 “동료 대원들께도 위로와 함께 격려의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이날 화재 발생 상황을 보고 받은 직후에는 사고 수습과 인명 구조에 가용 자원을 총동원하라고 지시한 바 있다.

앞서 이날 오전 8시 25분께 완도군 군외면 원동리에 자리한 수산물 가공업체 냉동창고에서 화재가 발생했다.

화재 진압 과정에서 구조대원 2명이 고립돼 1명은 숨진 채 발견됐으며, 당국이 실종 상태인 나머지 1명에 대한 수색에 나섰으나 실종 소방관도 끝내 숨진 채 발견되고 말았다.


shindw@heraldcorp.com