[헤럴드경제=문영규 기자] 미국과 이란 간 전쟁으로 인한 중동 지역 정세 불안 여파로 고유가 상황이 이어지면서 여행이나 외출은 감소하는 대신 게임 등 집을 중심으로 하는 여가 소비가 늘고 있다는 유통업계 통계가 나왔다.

12일 유통업계에 따르면 지난 달 이마트에서 디지털 게임기 및 관련 용품 매출은 지난해 같은기간보다 166.3% 급증했다. 게임용 키보드·마우스 등 주변기기 매출도 15.1% 늘었다.

같은 기간 ‘집밥’ 수요를 반영하는 쌀과 냉장 간편식 매출은 각각 30.4%, 5% 성장했다.

반면 등산·캠핑용품 등 아웃도어 스포츠 매출은 20% 넘게 줄었다. 통상 봄을 앞두고 수요가 증가하는데, 올해는 반대 흐름을 보인 것이다.

롯데마트와 롯데슈퍼의 게임 및 아웃도어 매출도 이마트와 비슷했다.

롯데마트·슈퍼 합산 게임·피규어 카테고리 매출은 107.8% 급증했다. 쌀과 냉장 HMR(가정간편식) 매출도 각각 8.8%, 15.3% 증가했다.

캠핑용품 매출은 55.2% 급감했다. 자동차용품은 21.9%, 여행용품은 33.4% 각각 줄어들었다.

자동차 등을 이용한 장거리 이동이 줄며 마트 매출은 4.2% 줄었다. 대신 주거지와 근접한 곳에 자리한 슈퍼 매출은 14.8% 증가했다.

온라인에서도 밖에서의 여가보다 집에서의 생활이 늘어난 것으로 보이는 통계가 나왔다.

SSG닷컴(쓱닷컴)에서 지난달 분야별 매출은 소설책이 233%, 게임기·게임 타이틀이 217% 각각 증가했고, 냉동 안주류도 125% 늘었다.

백미 매출도 45% 증가했다. 20㎏ 대용량 백미 매출은 무려 102% 늘었다.

고유가에 카셰어링도 휘발유 보단 전기차

고유가 영향으로 카셰어링 플랫폼에서도 전기차 수요가 증가했다.

12일 쏘카에 따르면 지난 달 쏘카의 전기차 매출은 작년 같은 달보다 25% 증가했다. 전달과 비교해서도 8.6% 늘었으며 전기차 이용 건수는 전달보다 23% 많아졌다.

고유가로 전기차에 대한 관심이 높아졌고 쏘카가 지난해 8월 ‘전기차 주행요금 0원’ 정책을 실시하며 전기차 이용이 확대됐다는 분석이다.

쏘카는 주행시 차종별로 ㎞당 240∼320원 수준의 주행요금을 받고 있다. 이용자로선 전기차 주행요금이 0원이어서 장거리를 운행할수록 내연기관차량보다 유리하다.

실제 요금제가 개편된 지난해 8월 이후 전기차 전체 이용 건의 84%가 주행거리 100㎞를 넘는 장거리 이용으로 집계됐다.

차량 이용시간 역시 전기차가 내연기관차보다 2.1배 길었다.

차량 예약에서도 전기차는 이용자들이 더 이른 시점부터 차량 이용을 계획하는 경향을 보였다.

예약 시점과 실제 이용 시점인 ‘리드타임’이 90시간으로 내연기관차량(41시간)의 2배가 넘었으며 특히 올해 전기차의 평균 리드타임은 작년보다 17시간 증가했다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 지난 달 전국 주유소의 보통 휘발유 평균 판매가는 리터당 1836원으로 전달보다 8.8% 상승했다. 경유 가격도 15.2% 올랐고 고급휘발유는 2000원을 넘었다.

전기차 수요도 빠르게 늘고 있다. 올해 1분기 전기차 판매량은 전년 동기 대비 150.9% 증가한 8만3000대에 달했다. 수입차 전기차 판매량도 지난달 1만6249대로 처음 하이브리드차(1만4585대)를 넘어섰다.