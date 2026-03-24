기능성 화장품 시장이 성분과 기술력을 중심으로 재편되면서 소비자의 제품 선택 방식에도 변화가 나타나고 있다. 단순 브랜드 인지도나 가격 중심의 선택에서 벗어나 개인 피부 상태에 맞는 제품을 선택하려는 경향이 강화되며, 체험과 상담을 기반으로 한 소비 방식이 하나의 흐름으로 형성되고 있다는 분석이다.

업계에 따르면 최근 피부 탄력 저하, 건조, 주름 등 복합적인 피부 고민이 증가하면서 고기능성 스킨케어 제품에 대한 수요가 꾸준히 확대되고 있다. 특히 성분 안정성과 제형 기술을 기반으로 한 제품 경쟁이 심화되면서 소비자 역시 실제 사용 경험과 피부 변화 체감도를 중요한 판단 기준으로 고려하는 추세다.

이와 함께 소비 방식에서도 변화가 감지된다. 온라인을 통한 정보 탐색 이후 오프라인에서 제품을 직접 체험하고 상담을 통해 구매를 결정하는 형태가 점차 확대되는 흐름을 보이고 있다. 업계에서는 이러한 변화가 소비자의 제품 이해도를 높이는 방향으로 이어지고 있는 것으로 보고 있다.

기능성 화장품 시장에서는 단순 제품 판매를 넘어 소비자의 이해와 경험을 기반으로 한 구매 방식이 중요한 요소로 자리 잡고 있다.

이러한 흐름 속에서 하이리화장품은 체험과 상담을 결합한 설명회 프로그램을 운영하며 소비자 접점을 확대하고 있는 사례로 언급된다. 해당 프로그램은 전국 매장에서 진행되며, 방문 고객의 피부 상태에 대한 기본 상담을 시작으로 제품 성분과 사용 방법에 대한 안내가 이어진다. 이후 일정 시간 동안 제품 체험이 진행되며, 개별 상담을 통해 피부 상태에 맞는 사용 방법 등이 안내된다.

설명회는 약 60~90분 동안 운영되며 주 6일 기준으로 진행되고 있는 것으로 알려졌다. 회사 측에 따르면 기존 고객의 소개를 통해 방문하는 사례도 있으며, 체험 이후 재방문으로 이어지는 경우도 일부 나타나고 있다는 설명이다.

하이리화장품은 2014년 브랜드 론칭 이후 기능성 스킨케어 제품 개발을 이어오고 있으며, STEMCELL 및 EGF 성분을 기반으로 한 제품 라인업을 중심으로 운영되고 있다. 대표 제품으로는 ‘하이리 프리미엄 골드 STEMCELL & EGF 앰플 컨센트레이트’ 등이 있다.

송연준 하이리화장품 대표는 “기능성 화장품 시장에서는 제품 성분뿐 아니라 소비자가 자신의 피부 상태를 이해하고 선택하는 과정이 중요해지고 있다”며 “체험과 상담을 기반으로 소비자가 제품을 이해한 뒤 선택할 수 있는 환경을 구축하는 데 중점을 두고 있다”고 말했다.

이어 “앞으로도 제품 개발과 함께 소비자 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

업계에서는 기능성 중심의 시장 재편이 이어지면서 제품 경쟁력과 함께 소비 경험을 제공하는 브랜드 중심으로 시장 구조 변화가 지속될 것으로 전망하고 있다.