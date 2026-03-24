청량리·용두 등 동대문 곳곳에 롯데캐슬 단지 밀집…지역 내 브랜드 존재감 확대

청량리 롯데캐슬 하이루체, 롯데캐슬 브랜드 프리미엄 수혜 단지로 주목

서울 동북권 핵심 주거지로 떠오르는 청량리 일대가 ‘롯데캐슬’ 브랜드 타운으로 거듭나고 있다.

동북권의 강남역으로 불리는 청량리역을 중심으로 청량리·전농동·용두동 일대에 롯데캐슬 브랜드 아파트가 잇따라 들어서며, 지역 내 대표적인 브랜드 타운으로 자리매김하고 있다는 평가다.

이 일대에는 초고층 랜드마크 단지인 전농동 ‘청량리 롯데캐슬 SKY-L65’를 비롯해 ‘동대문 롯데캐슬 노블레스’, 용두동 ‘용두 롯데캐슬 리치’ 등이 조성돼 있다. 여기에 ‘청량리 롯데캐슬 하이루체’가 입주를 앞두고 있으며, 청량리8구역 재개발도 이주 및 철거 단계에 돌입하는 등 지역 내 브랜드 존재감이 강화되는 모습이다.

롯데캐슬 브랜드 단지들이 집적되면서 일대 시세에도 변화가 나타나고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 청량리 롯데캐슬 SKY-L65 전용 84㎡는 지난해 11월 19억7,500만 원에 거래되며 신고가를 기록했다. 현재 네이버 부동산 기준 해당 타입 매물은 20억~25억 원 수준에서 호가가 형성돼 있다.

청량리 롯데캐슬 하이루체 전용 84㎡ 입주권은 현재 최대 18억5,000만 원 수준까지 호가가 형성돼 있으며, 전용 59㎡ 입주권도 지난해 11월 13억 원에 실거래된 이후 현재 14억~16억 원 수준에서 매물이 나오고 있다.

이러한 변화는 청량리 일대 전반의 주거 환경 개선과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 과거 노후 주거지 비중이 높았던 동대문구 일대는 정비사업이 이어지며 신축 아파트 중심 주거지로 빠르게 변화하고 있다. 새 아파트 공급이 확대되면서 주거 환경이 개선되고, 주거 선호도 역시 높아지는 모습이다.

특히 신축 단지 조성과 함께 청량리역을 중심으로 한 교통 인프라도 강점으로 꼽힌다. 청량리역은 지하철 1호선과 경의중앙선, 경춘선, 수인분당선이 지나는 환승역으로, KTX와 ITX 등 광역철도 이용도 가능하다. 여기에 GTX-B·C 노선이 추진 중이며, 일대에 복합환승센터 개발도 계획돼 있어 향후 광역 교통망은 더욱 확충될 전망이다.

부동산 업계에서는 특정 브랜드 단지가 일정 권역에 밀집될 경우 ‘브랜드 타운화’를 통해 지역 이미지 개선과 함께 주거 가치를 끌어올리는 대표적인 사례로 보고 있다. 특히 교통과 생활 인프라가 이미 갖춰진 청량리 일대에서는 브랜드 단지로 인해 시세 안정성과 추가 상승 기대감을 동시에 높이고 있다는 평가다.

최근 입주자 사전점검을 마치고 본격적인 입주 준비에 들어간 청량리 롯데캐슬 하이루체는 청량리 롯데캐슬 브랜드 타운 내 신규 입주 단지로 주목받고 있다. 청량리역을 중심으로 한 교통 인프라와 생활 편의시설을 동시에 누릴 수 있는 입지에 더해, 인근 롯데캐슬 단지들과의 시너지 효과를 바탕으로 브랜드 타운 완성도를 높일 것으로 기대된다.

단지는 지하 6층~지상 18층, 9개 동, 전용면적 39~84㎡ 총 761가구 규모다. 청량리역이 가까운 입지로 지하철 1호선을 비롯한 다수 노선을 편리하게 이용할 수 있다. 삼육초와 청량중·고교 등을 도보로 통학할 수 있으며, 백화점·마트·병원 등 생활 편의시설도 인접해 있다. 단지 북측에는 홍릉근린공원이 위치해 쾌적한 주거 환경을 갖췄다.

단지 내에는 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설과 조경 공간도 마련됐다. 실내 골프클럽과 스크린골프, 피트니스클럽, GX룸, 북카페, 독서실 등이 조성되며, 단지 곳곳에 녹지 공간을 배치해 휴식과 여가를 즐길 수 있도록 했다.

한편, 청량리 롯데캐슬 하이루체는 오는 4월 말 입주를 앞두고 있다.