납사 부족에 연 80만톤 공장 멈춰 가격 두 배 오르고 신규 공급 없어 가동률 조정·정기보수로 ‘버티기’ 檢 ‘유가 담합’ 4개 정유사 압수수색

국내 최대 석유화학기업 LG화학이 중동 사태에 따른 납사(나프타) 수급난에 공장 가동률 하향 조정에 이어 결국 일부 공장은 가동을 중단했다. 업계에선 중동 사태가 진정되지 않는한 원료 확보 차질에 따른 대형 공장의 연쇄 셧다운은 피할 수 없는 것으로 보고 있다.

23일 업계에 따르면 LG화학은 이날 오전 전남 여수 국가산업단지 내 위치한 2공장 가동을 중단한 것으로 알려졌다. LG화학은 국내 납사분해시설(NCC) 생산능력이 가장 높은 여수 산단 내에서 1공장(120만톤), 2공장(80만톤)을 가동해왔다. 1공장 대비 상대적으로 신식 설비인 2공장은 2021년부터 상업 가동에 돌입한 바 있다.

이는 최근 일련의 상황으로 석화업계 전반의 납사 재고가 빠르게 소진되고 있는 영향이다. 이번 중동 전쟁 영향으로 납사 가격은 연초 대비 두 배 가까이 뛰었다. 한국화학산업협회에 따르면, 올해 1월 톤(t)당 595달러였던 나프타 가격은 지난 20일 1141달러로 뛰었고, 에틸렌도 705달러에서 1425달러로 폭등했다. 원료 가격에 따른 당장의 부담보다도 심각한 것은 중동에서 출발해 국내에 들여오기까지 통상 20여일 소요되는 구조상, 지난달 말 이후 중동으로부터 추가 공급을 받는 것 자체가 어려워졌다는 점이다.

이미 업체들은 납사 물량 확보 문제로 인해 가동률을 공장 운영 마지노선까지 낮추고 정기보수를 앞당기며 버티기 운영에 들어갔지만 한계에 다다르고 있다. 앞서 여천NCC에 이어 업계가 잇따라 불가항력 선언 및 차질 가능성을 통보했고, 조만간 셧다운도 줄줄이 이어질 것이란 관측이 적지 않았다.

업계는 이달 말부터 늦어도 내달 중순이 데드라인으로 판단하며, 재고 소진에 따른 선제 대응 공장 가동 중단이 석화산단 곳곳에서 발생할 것으로 보고 있다. 한 업계 관계자는 “이미 석화업체들은 원료 확보 문제로 가동률을 하향 조정해왔다”며 “중동 사태가 장기화하는 이상 가동 중단은 불가피한 수순일 것”이라고 말했다.

아울러 ‘산업의 쌀’인 석유화학 제품 생산이 어려워지면 플라스틱·화학 소재 등 후방 산업으로의 충격이 상당할 것으로 보인다. NCC가 가동을 멈추면 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분 생산이 중단돼, 이를 원료로 쓰는 하공정 공장들도 타격을 받는다.

이미 주요 석화 기업들은 최근 자동차 부품 및 소재 업체에 핵심 소재인 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 공급 차질 가능성을 통보했으며, 조선업계 역시 폴리우레탄 확보에 어려움을 겪고 있다. 폴리우레탄은 액화천연가스(LNG) 운반선의 LNG 보관용 단열재로 쓰인다. 업계는 다음 달 초·중순쯤 재고가 소진돼 생산에 차질을 빚을 것으로 보고 있다. 유통업계에서는 원가 상승분이 반영되는 5월경부터는 포장재, 유통 비닐, 식품 용기 등 공산품 전반에서 소비자가 체감하는 급격한 가격 상승이 본격화될 전망이다.

이에 정부는 자원 안보 위기 경보를 주의 단계로 격상하고, 납사를 경제안보품목으로 한시 지정해 수출 제한 및 비축유 방출 준비에 들어갔다. 또한 납사 수급 불안에 대응해 업계와의 소통을 진행하는 한편 대체 물량 도입을 지원 중이다.

한편 검찰은 미국·이란 전쟁 여파로 급등한 유가와 관련해 SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일(S-OIL), HD현대오일뱅크 등 4개의 정유사에 대한 압수수색에 23일 착수했다. 고은결 기자