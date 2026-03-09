[헤럴드경제=고승희 기자] 명실상부 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 해였다. 지난해 전 세계에서 가장 많은 스트리밍을 기록한 K-팝 가수는 이재였다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)을 부르며 얻게 된 성취다.

9일 음악·엔터테인먼트 데이터 집계 매체 루미네이트에 따르면 이재는 지난해 미국 내에서 음원과 영상을 합쳐 총 21억회의 온디맨드(On-Demand) 스트리밍을 기록하며 전 세계 톱10 1위에 안착했다. K-팝 장르 중에서도 월등히 앞선 1위다.

온디맨드 스트리밍은 음악 이용자가 특정 곡이나 영상을 직접 선택해 재생한 횟수를 집계한 지표다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹이자 이재가 가창에 참여한 헌트릭스는 18억회로 2위, 그룹 스트레이 키즈가 12억회의 스트리밍으로 3위에 올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 보이그룹 사자 보이즈가 9억2110만회 스트리밍으로 5위를 기록했다. 이달 완전체 복귀를 앞둔 그룹 방탄소년단(BTS)도 8억9230만회 스트리밍으로 10위에 안착했다.

루미네이트에 따르면 전 세계 톱10 중 무려 8팀이 ‘케데헌’ OST 가창자였다. 루미네이트는 “‘케이팝 데몬 헌터스’가 가둔 예상 밖 성과는 지난 10년간 K-팝 산업에 일어난 변화를 보여주는 사례”라며 “‘케이팝 데몬 헌터스’는 K-팝 산업 밖에서 제작된 미국 영화였지만 영화와 OST 모두 두드러진 성과를 거뒀다”고 분석했다.