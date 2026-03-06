인바디(InBody)의 가정용 체성분 체중계 ‘인바디 fit’ 프로모션이 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈에서 실시간 베스트 1위를 달성했다고 밝혔다.

이번 와디즈 프로젝트는 인바디가 그동안 가정용 체성분 체중계에 보내준 고객들의 신뢰에 보답하고자 마련한 온라인 기획전 ‘InBody, Thank you everybody’의 핵심 프로그램 중 하나다. 병원과 피트니스 현장에서 축적된 전문가용 체성분 분석 기술을 기반으로, 개인은 물론 가족 단위의 건강관리 니즈까지 충족할 수 있도록 제품 경험을 대폭 강화했다.

사전 알림 신청자 수 약 3,000명을 돌파하며 오픈 전부터 기대를 모은 이번 펀딩은, 본 펀딩 오픈 단 10분 만에 준비된 물량 200대가 판매 완료됐다. 또한 오픈 24시간 만에 예약 구매자가 500명을 넘어섰으며, 1차와 2차 물량의 연이은 품절에 따라 긴급히 추가 재고를 입고했다는 설명이다.

현재 인바디 핏은 동일 카테고리 내 상위 1.6%에 달하는 판매 성과를 기록하고 있으며, 잔여 수량은 약 100여 대 수준으로 오는 3월 15일 종료 예정이었던 프로젝트가 조기 마감을 앞두고 있다.

인바디 핏의 흥행 요인은 단순 측정만 가능한 타사의 저가형 체중계와 달리, ‘측정-분석-관리-실제 변화’로 이어지는 통합 건강관리 솔루션을 제공한다는 점이다. 특히 전용 애플리케이션인 ‘인바디+’를 통해 AI 식단 분석 및 운동 조언 기능을 지원하며, 매일 제공되는 생활 습관 질문과 누적된 데이터값을 바탕으로 사용자에게 최적화된 맞춤형 조언을 제공해 소비자들의 호평을 이끌어냈다. 이는 최근 AI 트렌드에 발맞춘 선도적인 솔루션으로, 인바디만의 차별화된 기술력이 돋보인다는 평가를 받고 있다.

인바디 헬스케어 관계자는 “‘우리는 세상을 더 건강하게 만드는 사람들입니다’라는 기업 슬로건처럼, 이번 프로젝트를 통해 가정이라는 가장 일상적이고 가까운 공간에서 누구나 건강 관리를 루틴으로 만들 수 있기를 바란다”며 “건강 관리의 개인화라는 우리의 새로운 목표를 시작하는 시점인 만큼, 그동안의 고객 성원에 보답하고 신규 고객들도 부담 없이 제품을 경험할 수 있도록 역대급 할인 혜택을 준비했다. 인바디와 함께 더욱 많은 분들이 가정에서 쉽고 편안하게 건강을 관리하실 수 있길 바란다”고 전했다.