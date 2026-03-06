사진: 美 Reborn Coffee, Inc. 공동 최고경영자(Co-CEO)임정재 LIM JUNG-JAE(林正在)

미국 캘리포니아에 본사를 둔 커피 기업 리본커피(Reborn Coffee, Inc., 나스닥: REBN)가 임정재(LIM JUNG-JAE, 林正在)를 공동 최고경영자(Co-CEO)로 선임하고 공급망 중심의 경영 전략을 강화한다고 밝혔다.

이번 인사는 글로벌 커피 시장이 품질 경쟁을 넘어 대량 유통, 원가 관리, 공급 안정성 중심으로 재편되는 흐름에 대응하기 위한 조치다. 회사는 기존 브랜드 경쟁력에 운영 및 물류 역량을 결합해 지속 가능한 성장 구조를 구축한다는 방침이다.

임정재 공동 CEO는 물류 및 공급망 관리 분야에서 20년 이상 경력을 쌓아온 운영 전문가로, 다중 거점 유통 네트워크 구축과 대규모 조직 운영 경험을 보유하고 있다. 엔드투엔드(End-to-End) 공급망 관리 경험을 기반으로 비용 효율성과 운영 안정성을 개선해 온 인물로 평가된다.

그는 향후 글로벌 유통 역량 최적화, 통합 공급망 운영 체계 고도화, 전략적 파트너십 기반 물량 확대, 확장 가능한 운영 인프라 구축 등을 총괄할 예정이다.

리본커피는 임 CEO 취임 이후 한국 주요 기업들과 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 회사 측에 따르면 해당 계약은 월 1,550대 이상의 예상 물량과 연간 약 2,000만 달러(약 270억~280억 원) 규모의 물류 매출 잠재력을 보유한 것으로 추산된다. 이는 물류 사업 확대와 함께 운영 및 공급망 기반 기업으로의 전환을 위한 기반이 될 것으로 회사는 보고 있다.

국내 커피 시장은 2023년 기준 약 7조~13조 원 규모로 추산되며 연평균 5% 내외의 성장세를 이어가고 있다. 1인당 연간 커피 소비량은 약 380~405잔 수준으로 집계된다. 다만 편의점 커피와 저가 커피 브랜드 확산으로 가격 경쟁이 심화되면서 시장 구조에도 변화가 나타나고 있다.

특히 한국은 원두를 전량 수입에 의존하는 구조로 국제 원두 가격과 환율 변동이 국내 시장 가격과 공급 구조에 직접적인 영향을 미친다. 이에 따라 안정적인 공급망 구축과 원가 관리 역량이 기업 수익성에 중요한 요인으로 작용하고 있다는 분석이 나온다.

회사 관계자는 “커피 산업은 감성적 요소가 강하지만 실제 성장은 운영과 실행 역량에 의해 좌우되는 측면이 크다”며 “공급망 안정성과 원가 관리 역량을 강화해 기업 경쟁력을 높여 나갈 계획”이라고 말했다.

리본커피는 미국 캘리포니아에 기반을 둔 스페셜티 커피 기업으로 프리미엄 제품 전략과 운영 효율화를 바탕으로 글로벌 시장에서 사업을 확대하고 있다. 이번 공동 CEO 체제 도입은 브랜드 중심 사업 구조에 공급망 경쟁력을 결합하기 위한 경영 전략의 일환으로 풀이된다.