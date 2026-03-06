후룬, 억만장자 수 집계…개인 1위는 일론 머스크

[헤럴드경제=이원율 기자]올해 중국의 억만장자 수가 미국보다 많은 것으로 집계됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 ‘중국판 포브스’로 칭해지는 후룬(胡潤) 리포트를 인용해 6일 전했다.

이유로는 인공지능(AI) 산업 발전이 꼽혔다.

후룬은 주식·부동산·차량·예술품 등 개인 순자산 미화 10억달러(약 1조4760억원) 이상 보유자를 억만장자로 평가하고 있다.

후룬은 전날 발표한 연례보고서에서 전세계 억만장자를 4020명으로 집계했다.

이 가운데 중국은 1110명이었다. 특히나 중국은 올해 287명이 새롭게 후룬 집계 억만장자에 이름을 올렸다. AI 기업 미니맥스의 옌쥔제 최고경영자(CEO)가 36억달러, 류더빙 지식아틀라스 테크놀로지(즈푸) 창업자가 12억달러 자산을 보유한 것으로 조사돼 억만장자에 올랐다.

루퍼트 후거워프 후룬리포트 회장 겸 발행인은 “경제력 집중 현상이 이어지고 있다”며 “중국이 AI가 주도하는 세계 증시 급등으로 세계에서 가장 많은 억만장자를 기록하고 있다”고 주장했다.

미국의 억만장자는 1000명으로 중국에 이어 2위였다. 인도(308명), 독일(171명) 순이었다.

개인별로 보면 테슬라·스페이스X의 일론 머스크 CEO가 1위(7920억달러)였다. 아마존의 제프 베이조스 CEO가 2위(3000억달러), 알파벳의 래리 페이지 CEO가 3위(2810억달러)였다. 이들은 모두 미국 부호다.

후룬리포트는 올해 집계된 억만장자 중 114명이 AI 기업 출신이라고 설명했다. 이 가운데 46명이 새롭게 억만장자에 진입했다며 이는 AI가 이제 억만장자를 배출하는 분야라는 사실을 보여준다고 언급했다.

중국의 억만장자 중 4분의 3은 10년 전 후룬리포트 명단에 없었던 인물로, 중국이 반도체 자급자족 정책으로 반도체 산업 분야 기업인들이 다수 진입한 점을 눈여겨볼 대목이라고 했다.

후거워프 발행인은 “오늘날 돈 버는 방식은 10년 전과는 완전히 다르다”고 했다.

도시별 억만장자는 미국 뉴욕이 146명으로 가장 많았다. 중국 선전이 132명으로 2위였다. 그 다음은 상하이·베이징·런던·홍콩 순이었다.

한편 지난해 12월31일(현지시간) 영국 가디언은 블룸버그통신의 억만장자 지수를 인용해 세계 500대 부자들의 순자산이 1년 전보다 2조2000억달러 늘었다고 전했다.

당시 가디언은 500대 부호들의 순자산 증가를 놓고 억만장자 도널드 트럼프 미국 대통령의 지난 2024년 대선 승리, 주식·금속·암호화폐 시장의 호황에 힘입은 결과라고 분석했다. 아울러 옥스팜을 인용, 500대 부자의 순자산 증가분 2조2000억달러는 38억명 인구를 빈곤에서 탈출시키기에 충분한 금액이라고 전하기도 했다.