-공급절벽 심각한 가운데… 서울 규제 풍선효과에 리모델링 호재 겹친 수지

-‘수지자이 에디시온’ 6개 동, 전용면적 84㎡~155㎡P 480가구 분양 주목

용인 수지구가 12주 연속으로 전국 최고 상승률을 기록했다. 각종 대출 규제와 보유세 강화로 서울 핵심지가 주춤하는 사이, 탄탄한 실수요와 개발 호재를 갖춘 수지구가 수도권 부동산 시장의 ‘태풍의 눈’으로 떠오른 모양새다.

한국부동산원에 따르면 용인 수지 아파트값은 2월 넷째 주에만 0.61%, 3월 첫째 주에 0.44% 상승률을 기록했다. 용인 수지가 전국 최고 상승률을 기록한 건 이것으로 12주째다. 2월 말까지 누적 상승률은 4.72%에 달한다. 같은 기간 서울 강남구 누적 상승률(0.60%)의 7.9배에 달하며, 안양 동안구(3.30%)나 성남 분당구(3.06%)와 비교해도 압도적이다.

수지구의 나홀로 강세는 복합적인 요인이 작용한 결과다. 현지 공인중개사 A씨는 “갈 곳 잃은 투자 수요가 상대적으로 입지적 매력이 뛰어나고 저평가 됐다고 판단된 수지로 빠르게 유입되는 중”이라며 “특히 분당이나 과천에서 형성된 가격상승 흐름이 수지로 확산되면서 지역 전반의 가격 눈높이가 높아진 상황”이라고 전했다.

수급 불균형도 심화되고 있다. 일대 공급이 제한된 가운데, 수지구 내 보원아파트 등 노후 대단지를 중심으로 리모델링 사업이 본격화되면서 이주 수요가 급증하는 상황이다.

실거래가 시장에서도 상승세는 뚜렷하다. 수지구 ‘성복역 롯데캐슬 골드타운’ 전용 84㎡는 지난해 12월 16억 원에 거래되며 역대 최고가를 기록했고, ‘e편한세상 수지’ 역시 같은 면적이 15억 원에 팔리며 신고가를 경신했다.

업계 관계자는 “용인 수지구는 특히 판교·분당의 직주근접성이 우수하고, 학군 수요도 탄탄해서 당분간 가격 상승 압력이 계속될 전망”이라고 전했다.

수지구 일대의 신축 공급에 시장의 이목이 집중된 가운데, GS건설이 시공하는 ‘수지자이 에디시온’이 관심을 받고 있다. 용인시 풍덕천동 일원에 지하 3층~지상 25층, 6개 동, 전용면적 84㎡~155㎡P 총 480가구 규모로 조성된다. 3월 7일(토) 일부 잔여 가구를 대상으로 선착순 동∙호지정 계약을 진행한다. 거주 지역에 상관 없이 만 19세 이상이면 누구나 청약 통장 없이 원하는 잔여세대의 동∙호수를 계약할 수 있다. 계약금 1천만원(1차)에 발코니 확장 무상 혜택을 제공하며, 이탈리아산 포셀린 타일 바닥과 엔지니어드 스톤 디딤석 적용, 고급 옵션인 ‘3연동 자동 중문’과 신발장, 디지털 도어록(Push＆Pull 타입)이 모두 기본으로 제공되는 점도 시선을 끈다.

신분당선 동천역과 수지구청역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지다. 풍덕초, 수지중, 수지고 등 지역 명문 학군이 인접해 교육 여건도 탁월하다.

차별화된 상품성도 눈길을 끈다. 일부 세대에 4베이와 3면 발코니 설계를 적용해 개방감을 극대화했으며, 최상층에는 희소성 높은 펜트하우스가 공급된다. 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스, 골프연습장, 사우나와 함께 교보문고 북 큐레이션 서비스가 제공되는 작은 도서관이 들어선다. 특히 단지 상층부의 스카이라운지인 ‘클럽 클라우드’는 입주민의 주거 품격을 한층 높여줄 전망이다.

분양 관계자 B씨는 “공급 부족이 심화된 수지구에서 브랜드 대단지 신규 분양은 갈아타기 수요자들에게 놓칠 수 없는 기회”라며 “입지와 상품성을 모두 갖춘 만큼 높은 청약 열기가 예상된다”고 말했다.

‘수지자이 에디시온’의 견본주택은 용인시 수지구 풍덕천동에 위치하며, 입주는 2029년 2월 예정이다.