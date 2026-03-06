카니발 하이리무진 특장차 제조사 ㈜보가는 차량 내 디지털 제어 기능을 강화한 ‘보가9 더 뉴 카니발 하이리무진’을 선보였다고 밝혔다. 이번 모델은 실내 제어 환경과 멀티미디어 구성 전반을 개선해 탑승자 편의성과 활용성을 높인 것이 특징이다.

보가9 더 뉴 카니발 하이리무진은 운전석에 주행 정보를 통합 표시하는 파노라마 디스플레이를 적용했다. 차량 상태와 주요 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 구성해 운전 편의성을 고려했다. 실내 각 좌석에는 독립 제어 패널이 설치돼 조명, 공조, 좌석 위치 등을 탑승자별로 조절할 수 있다.

차량 외부에서도 설정이 가능하도록 전용 모바일 애플리케이션 연동 기능을 지원한다. 이를 통해 탑승 전 실내 환경을 미리 설정할 수 있으며, 좌석에는 무중력 모드와 마사지 기능이 적용돼 장거리 이동 시 신체 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

실내 영상 시스템은 전면 29인치 디스플레이와 천장에 배치된 55인치 대형 화면으로 구성됐다. 두 디스플레이는 각각 독립적으로 콘텐츠 재생이 가능하며, 고성능 음향 장치와 연동돼 시청 환경의 몰입도를 높였다. 주요 OTT 플랫폼 접속도 지원돼 다양한 콘텐츠 활용이 가능하다.

업무 활용을 위한 기능도 함께 강화됐다. 차량 내 컴퓨팅 환경을 기반으로 화상 회의와 문서 작업이 가능하며, 무선 네트워크와 클라우드 연동을 통해 이동 중에도 업무 처리가 가능하도록 구성됐다. 이동 공간을 단순한 휴식 공간을 넘어 업무 환경으로 확장한 설계다.

차량에 적용된 전자 시스템은 무선 업데이트 방식을 지원한다. 이를 통해 소프트웨어 개선이나 기능 보완이 가능하며, 실내 조명과 공조 장치는 통합 제어 플랫폼과 연동돼 탑승자별 환경 설정을 저장하고 불러올 수 있다.

㈜보가 관계자는 “더 뉴 카니발 하이리무진은 차량 내 디지털 제어 환경을 보다 체계적으로 개선하는 데 중점을 둔 모델”이라며 “앞으로도 고객 요구를 반영한 기술 중심의 모빌리티 솔루션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.