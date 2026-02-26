[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘유키스’ 출신 동호(31)가 전처 A씨의 외도 및 양육비 미지급 폭로에 대해 “허위사실”이라며 법적 대응을 예고했다.

26일 동호는 26일 자신의 SNS를 통해 “오해의 소지가 없게 이야기 하자면 외도한 적 없고, 면접교섭 양육비 학대 다 허위사실”이라며 “허위사실 유포와 명예훼손으로 형사고소 예정”이라고 입장을 밝혔다.

또 동호는 전처 A씨의 SNS 계정을 태그하며 “(계정) 비공개로 돌리고 숨을 거면 무슨 깡으로 저질렀냐. 여태까지는 나도 좋은 마음으로 참고 살았다만은 이제 더 이상 못 참겠다”고 했다.

앞서 동호의 전처 A씨는 지난 25일 SNS를 통해 동호가 결혼 생활 중 외도를 저질러 이혼했으며, 이혼 후에도 양육비를 제대로 주지 않았다고 주장했다.

이에 동호는 당시 “더 이상 사람들이 나한테 관심도 없고 연예인 관둔 지도 10년 다 되어가는 일반인이니 기사가 나든 신경 안 쓴다”며 “네가 하고 싶은 대로 어디 한 번 해보라”고 대응한 바 있다.

한편 2008년 그룹 유키스로 데뷔한 동호는 2013년 연예계 활동을 잠정 중단하며 팀을 탈퇴했다. 이후 2015년 한 살 연상의 비연예인과 결혼해 이듬해 아들을 얻었으나 약 3년 만에 이혼했다.