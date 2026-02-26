‘로봇전문가’ 강성철 대표 선임 기술검증 넘어 성장단계 진입

대동로보틱스가 농업·필드 로봇사업을 올해 본격화해 매출성장을 추진한다.

이 회사는 신임 대표이사로 강성철 현 대동모빌리티 부사장을 26일 선임했다. 강 대표는 KIST와 삼성전자에서 35년간 국방·의료·가전·제조 등 다양한 분야의 로봇개발 프로젝트를 이끌어왔다. 지난해 4월 대동모빌리티 로봇프로덕트 부문 부사장으로 합류했다.

대동로보틱스는 강 대표 선임을 계기로 AI로봇 제조부터 통합 운영서비스까지 아우르는 농업·필드 산업용 AI로봇 선도기업으로 도약을 추진한다. 아울러 그룹내 로봇개발과 사업을 전담하는 계열사로서 필드로봇의 상용화와 사업화에도 속도를 내기로 했다.

지난해 자율주행 농용 운반로봇을 출시한 이후 음성인식 기술, 차량 제어·가속장치(VCU·ACU) 기술을 내재화해 로봇 기술경쟁력도 강화했다. HL그룹과 골프장용 ‘디봇픽스 로봇’을 개발하는 등 농업에서 필드산업 전반으로 사업을 확장하고 있다.

대동로보틱스는 올해 매출성장과 기업가치 제고에 주력할 방침이다. 자율주행 운반로봇 판매 확대와 함께 예초·방제 작업을 겸하는 로봇을 중심으로 제품경쟁력을 강화한다. 또 제조·물류·건설 등 필드산업 선도기업과 협업을 확대할 계획이다.

강 대표는 “대동그룹의 로봇사업은 기술검증 단계를 넘어 본격적인 성장단계로 진입하고 있다”며 “매출성장과 기업가치 제고를 동시에 추진해 5년 내 필드로봇 설계, 개발, 제조 최고의 기업이 되겠다”고 했다.