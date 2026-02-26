한국MDRT협회가 오는 3월 1일 제24기 공식 출범과 함께 2026년도 협회 슬로건을 제시하며 새 임기를 시작한다.

전 세계 금융·보험 전문가 가운데 일정한 성과와 윤리 기준을 충족한 회원으로 구성된 국제 단체 ‘MDRT(Million Dollar Round Table)’에 소속된 한국MDRT협회는 교육과 교류, 사회공헌 활동 등을 통해 국내 금융 서비스 분야의 전문성 향상과 업계 발전에 기여하고 있다.

제24기를 이끄는 남수경 협회장은 2026년 협회 운영의 핵심 방향으로 ‘Perfect 3Learn’을 제시했다. 해당 슬로건은 ▲배움을 뜻하는 ‘Learn’ ▲기존의 관성과 고정관념을 내려놓는 ‘unLearn’ ▲변화된 환경에 맞춰 다시 배우는 ‘reLearn’으로 이어지는 순환 구조를 의미한다.

협회는 이 같은 방향 아래 윤리성과 전문성을 갖춘 보험·재무설계 전문가로서 회원들의 역량 강화를 지원한다는 방침이다. 이를 위해 ▲회원 역량 강화 프로그램 확대 ▲지역·분과 활성화 ▲차세대 리더 육성 ▲운영 체계 고도화 ▲사회공헌 활동 강화 등을 주요 과제로 추진할 계획이다.

사업 추진을 뒷받침할 제24기 집행위원회는 안정성과 실행력을 함께 고려한 체계로 구성됐다. 이승봉 직전 협회장은 조직 운영의 연속성을 지원하며, 이종수 제1부회장과 오수현 제2부회장은 주요 사업 추진과 대외 협력을 담당한다. 서정훈 사무국장을 중심으로 한 사무국은 실무 운영 전반을 총괄하고 집행위원회와 협력할 예정이다.

남수경 협회장은 “‘Perfect 3Learn’은 배우고, 내려놓고, 다시 배우는 과정을 통해 회원 스스로를 점검하고 발전시키는 실천적 철학”이라고 말했다.

한편, 한국MDRT협회는 이번 제24기 공식출범에 앞서 2월 28일까지 한국협회 조기등록을 진행한다. 조기등록 회원은 협회가 주관하는 세미나와 교육 프로그램, 리더십 워크숍, 분과 활동 및 네트워킹 행사 등에 참여할 수 있으며, 회원 간 교류 확대와 실무 역량 강화를 위한 기회를 제공받게 된다.