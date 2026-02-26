[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 중구 영종도와 북도면을 연결하는 교량 명칭이 ‘신도평화대교’로 최종 확정됐다.

인천시 지명위원회는 북도면의 지리적 특성과 지역 정체성을 반영하면서도 미래지향적 의미를 담을 수 있는 명칭으로 ‘신도평화대교’가 가장 적합하다고 26일 밝혔다.

이번 명칭은 옹진군 주민 의견 결과 교량 명칭 선호도 조사에서 ‘신도평화대교’가 압도적으로 가장 높은 지지를 얻었다.

옹진군은 그동안 북도면 주민들이 교통 여건으로 인해 겪어온 불편을 잘 알고 있으며 이번 교량 건설과 명칭 확정을 계기로 지역 간 접근성이 크게개선될 것으로 기대하고 있다.

특히 과거 영종도를 오가는 여객선이 야간에 운항하지 않아 주민들이 이동에 제약을 받았던 점을 감안할 때 교량은 생활 여건 개선과 지역 균형 발전에 중요한 전환점이 될 전망이다.

문경복 옹진군수는 “신도평화대교는 단순한 교량을 넘어 2만여 옹진군민의 오랜 염원이 담긴 상징적 사업”이라고 밝혔다.