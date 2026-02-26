[헤럴드경제=구본혁 기자] AI로 만든 가상세포가 신약개발 비용과 시간을 대폭 단축하고 노화세포를 젊은 세포로 되돌리는 치료제.

한국생명공학연구원은 26일 인류의 건강한 삶과 지속 가능한 미래를 견인할 ‘2026년 10대 바이오 미래기술’을 선정해 발표했다.

이번 발표는 바이오 기술이 국가 안보와 공급망 관점에서 핵심 전략 자산으로 부상함에 따라 미래 혁신 생태계를 선제적으로 준비하기 위한 전략적 방향성을 제시하고자 마련됐다.

최근 과학 기반 기술혁신이 지속 가능한 경제 성장을 이끄는 핵심 동력으로 재조명받고 있는 가운데, 특히 바이오 분야는 장기간의 대규모 투자가 필요한 만큼 미래기술의 조기 발굴이 혁신 생태계 조성의 출발점이 된다.

한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터는 플랫폼바이오, 레드바이오, 그린바이오, 화이트바이오 등 4대 분야에서 향후 성장을 주도할 10가지 핵심 기술을 도출하여 바이오 정보 포털사이트 ʻ바이오인(bioin)ʼ에 공개했다고 밝혔다.

올해 선정된 기술 중 가장 주목받는 가상세포는 AI와 시스템생물학 모델을 결합해 세포 내 현상을 디지털로 구현하고 예측하는 기술이다. 연구진은 이 기술이 실험 비용과 시간을 획기적으로 절감하여 디지털 바이오 산업의 폭발적 성장을 이끌 것으로 전망하고 있다.

초고령화 사회에 대응하는 항노화 기술도 비중 있게 다뤄졌다. 세포 역노화 RNA 치료제는 노화로 약해진 세포 기능을 회복시켜 퇴행성 질환 치료와 건강수명 연장에 기여할 혁신적 대안으로 꼽혔다.

식물의 대사경로를 재설계해 유효성분 생산을 극대화하는 AI 기반 합성식물체와 탄소 중립을 위해 탄소자원을 항공유로 전환하는 지속가능한 항공유 생산기술 등 기후위기 대응 기술도 포함됐다.

생명연은 기술 선정의 객관성과 정확성을 높이기 위해 올해도 한국과학기술정보연구원(KISTI) 데이터분석본부와 손을 잡았다. 머신러닝을 통해 대량의 이슈 키워드를 분석하는 ‘위크시그널(Weak Signal)’ 기법을 적용, 잠재된 미래 변화를 정밀하게 포착해냈다.

고병열 KISTI 데이터분석본부장은 “데이터 기반의 객관적 기술 예측이 더욱 중요해지는 AI 시대에 출연연 간의 발전적 협력 모델을 이어갈 수 있어 뜻깊다”면서 “이번 발굴 데이터가 바이오 분야의 전략적 방향성을 제시하는 데 기여하길 기대한다”고 밝혔다.

김흥열 국가생명공학정책연구센터장은 “바이오 기술은 이제 인류 복지를 넘어 국가 생존 차원의 전략성이 나날이 증가하고 있다”면서 “글로벌 기술 장벽이 높아지는 환경에서 우리가 확보해야 할 혁신기술을 지속적으로 발굴하고 사회적 공감대를 형성하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.