한국핵융합에너지연구원.
한국핵융합에너지연구원.

▶본부장급

▷혁신핵융합로설계단장 양형렬 책임연구원

▷핵융합로혁신기술본부장 박영민 책임연구원

▷핵융합에너지변환기술본부장 김웅채 책임연구원

▷핵융합인공지능연구본부장 권재민 책임연구원

▷기획조정본부장 오창영 책임행정원

▷경영지원본부장 우명정 책임행정원

▶부장급

▷방사선품질관리부장 김준겸 책임행정원


nbgkoo@heraldcorp.com