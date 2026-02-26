▶본부장급
▷혁신핵융합로설계단장 양형렬 책임연구원
▷핵융합로혁신기술본부장 박영민 책임연구원
▷핵융합에너지변환기술본부장 김웅채 책임연구원
▷핵융합인공지능연구본부장 권재민 책임연구원
▷기획조정본부장 오창영 책임행정원
▷경영지원본부장 우명정 책임행정원
▶부장급
▷방사선품질관리부장 김준겸 책임행정원
입력 2026-02-26 13:55:09
