프로젝트슬립, 3월 2일 카카오쇼핑라이브…숙면템 최대 68% 할인 맞춤베개·동안베개 등 베개 라인업 집중 조명 토퍼 매트리스 구매 시 8만원 상당 사은품 증정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 봄 이사철을 맞아 카카오쇼핑라이브를 통해 대규모 할인 프로모션을 진행한다.

프로젝트슬립은 3월 2일 오전 11시 30분 카카오쇼핑라이브에서 ‘단독 특별 혜택 숙면템 방송’을 진행한다고 26일 밝혔다. 이번 방송에서는 주요 수면 용품을 최대 68% 할인된 가격에 선보인다.

행사에서는 전 제품 즉시 할인과 무료 배송 혜택이 제공되며, 카카오 쇼핑포인트 충전 결제 시 추가 2% 적립도 지원한다. 토퍼 매트리스 구매 고객에게는 8만원 상당의 오가닉 밤부 방수패드를, 경추베개 구매 고객에게는 3만원 상당의 베개커버 2장을 증정한다. 30만원 이상 구매 시에는 5만원 상당의 경추베개가 추가 제공된다.

베스트셀러인 ‘양털부츠 양말 3개 세트’는 정상가 대비 38% 할인된 3만9,900원에 판매된다. 방송 중에는 소통왕·주문 인증·퀴즈 이벤트 등을 통해 커피 기프티콘을 증정하며, 선착순 토퍼 구매자 50명에게는 3만원 상당의 토퍼 보관 밴드를 제공한다.

이날 메인 제품인 ‘동안베개’는 인체공학적 3가지 링클 프리존 설계와 고밀도 메모리폼을 적용해 수면 중 얼굴 압박을 줄이고 주름 예방을 돕는 제품이다. ‘맞춤베개’는 6개 개별 구조를 통해 경추 C자 곡선을 유지하도록 설계됐으며, 옆으로 누울 때 어깨 압력을 완화한다.

‘퍼펙션토퍼’는 체형에 맞춘 8단 레이어 구조와 서포트 웨이브 공법을 적용한 바닥형 매트리스다. 주요 제품은 오코텍스(OEKO-TEX) 등 안전 인증을 획득했다.

프로젝트슬립 관계자는 “봄 시즌을 맞아 보다 합리적인 가격으로 숙면 환경을 조성할 수 있도록 단독 혜택을 준비했다”며 “안전 인증을 거친 고품질 제품을 특별가로 만나보길 바란다”고 말했다.

한편 이번 프로모션 혜택은 2월 27일부터 3월 8일까지 적용되며, 꿀잠베개·코골이베개·충실토퍼 등 다양한 제품도 행사 기간 동안 특가로 판매된다.