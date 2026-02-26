“인내심 갖고 평화공존 정책 추진”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 통일부는 26일 우리 정부의 유화 정책을 두고 ‘기만극’이라고 맹비난한 김정은 북한 국무위원장 발언을 두고 “안타깝게 생각한다”고 밝혔다.

통일부는 이날 입장문에서 “북한이 제9차 당대회에서 ‘적대적 두 국가’ 입장을 지속하겠다는 입장을 밝히고, 우리 정부의 한반도 평화공존 노력에 호응하지 않은 것에 대해 안타깝게 생각한다”면서 “한반도에서의 평화공존은 남북 모든 구성원의 현재와 미래의 안전을 위한 유일한 길”이라고 강조했다.

이어 “정부는 북한 체제를 존중하고, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않는다는 대북 3원칙을 확고하게 견지하겠다”면서 “북한의 태도에 일희일비하지 않고 인내심을 가지고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것”이라고 했다.

앞서 김 위원장은 당대회 ‘사업총화 보고’에서 “가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며 한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것”이라며 ‘적대적 두 국가’ 기조를 재확인했다.

이어 이재명 정부를 향해 “한국의 현 집권 정권이 겉으로 표방하는 유화적인 태도는 서투른 기만극이고 졸작”이라고 비난한 바 있다.