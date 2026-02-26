모범 화물운전자 총 815명 선발 9개월간 포상금 4100만원 지급

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 화물차 운전자들의 자발적인 안전운전을 유도하기 위해 모범 화물운전자를 선발한다고 26일 밝혔다.

참여 방법은 아틀란트럭(화물차 운전자용 종합 내비게이션 애플리케이션) 모바일 앱(APP) 설치 후 표출되는 팝업창에 안전운전점수 사용 동의를 하면 자동으로 참여할 수 있다.

3월부터 11월까지 상시 참여가 가능하며, 매월 ‘나의 안전운전 점수’(최소 주행거리 3000km/월)를 기준으로 상위 90명씩 총 810명에게 주유, 마트 등 5개 업종에서 사용 가능한 모바일 쿠폰(5만원)을 지급한다. 누적 우수자 5명에게는 10만원 선불 하이패스 카드와 함께 한국도로공사 사장표창을 수여한다.

특히 올해는 화물차 야간 시인성이 뛰어난 왕눈이·반사띠 설치 차량에 가점을 부여해, 야간 추돌사고 예방과 교통안전 문화 확산효과를 높일 예정이다.

지난해 선발된 모범 화물운전자의 평균 위험운전 횟수는 100km당 4.4회(과속 3.3회, 급가속 0.2회, 급감속 0.9회)로, 전체 참여자(6만1405명) 평균 58.5회(과속 30.4회, 급가속 6.6회, 급감속 21.5회)의 약 7.5% 수준으로 안전한 교통환경 조성에 기여하고 있다.

전체 참여자의 평균 위험운전 횟수 또한 2024년 대비 3.1회(2024년 61.6회, 2025년 58.5회) 감소하는 등 모범 화물운전자 선발제도는 안전한 교통문화 확산에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

한국도로공사 관계자는 “최근 3개년 고속도로 전체 사망자의 49.7%가 화물차 관련 사고에서 발생하고 있다”며 “모범 화물 운전자 선발제도 등 다양한 활동을 통해 고속도로 교통안전 문화 정착에 최선을 다하겠다“고 말했다.