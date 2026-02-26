국립생물자원관, 서울·인천 도심지 출몰 멧돼지·너구리 지도 구축

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 인공지능(AI), 유전자 분석 등 첨단기술을 활용해 야생 멧돼지, 야생 너구리가 출몰하는 지역을 과학적으로 예측한 지도를 구축했다고 26일 밝혔다.

국립생물자원관은 도심지 내 야생동물 출몰로 인한 안전사고와 질병 발생 예방을 위해 2023년부터 무인기·무인 카메라, 포획·조사 등을 통해 도심 출몰 멧돼지와 너구리의 휴식·이동 경로 등을 조사해 왔다.

그 결과 멧돼지는 남향에 경사가 가파르고 관목이 울창한 지역을 주로 휴식 공간으로 하고 텃밭과 사찰 주변을 먹이활동 공간으로 선호하는 것이 확인됐다.

너구리 주요 출몰 지역은 하천과 이에 인접한 도시공원과 녹지 공간으로, 산책이나 여가 활동을 즐기는 시민들이 야생동물과 접촉이 잦았던 이유이다.

국립생물자원관은 이와 같은 자료들을 종합해 서울·인천 도심지 출몰 멧돼지·너구리 정보를 한눈에 파악할 수 있는 지도를 구축했다.

지도는 이달 중 서울시와 인천시에 제공돼 질병 관리, 동물찻길사고(로드킬) 예방, 지역 주도형 피해 저감 대책 수립 등 지역 맞춤형 야생동물 관리에 활용될 예정이다.

유호 국립생물자원관장은 “이번 연구는 도심 출몰 야생동물에 대한 과학적 분석을 통해 도시민과 야생동물의 안전한 공존 방안을 도출했다는 점에서 의의가 크다”며 “앞으로도 예방 중심의 도시 야생동물 관리 체계를 지속해서 강화해 나가겠다”고 말했다.