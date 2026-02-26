- 7개 체험존·35개 시설, 2029 완공…재난 대응 체험 공간 본격화

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 26일 시청 회의실에서 대전국민안전체험관 건립자문위원과 설계업체 관계자 등 26명이 참석한 가운데 ‘전시·체험시설 설계 및 제작·설치 사업 착수보고회’를 개최했다.

2029년 완공을 목표로 추진 중인 대전국민안전체험관은 다양한 재난·안전사고 유형, 이용자 수요, 대전의 지역적 환경을 종합적으로 분석해 최적의 체험 공간 조성을 목표로 한다.

이날 보고회에서는 지난 2월 13일 최종 계약이 체결된 국민안전체험관 전시체험시설 조성 사업에 대한 추진 방향을 설명하고, 설계·제작·설치 등 연도별 주요 공정계획을 공유했다.

대전국민안전체험관은 과학도시 대전의 특성을 반영한 실험실 안전 특화 체험을 비롯한 생활안전, 자연재난, 어린이안전 등 7개의 체험존으로 구성되며, 총 35개의 전시·체험시설이 조성될 예정이다.

권오봉 안전정책과장은 “대전국민안전체험관은 단순한 전시 공간을 넘어, 시민이 직접 체험하며 재난 대응 역량을 키울 수 있는 핵심 시설이 될 것”이라며 “대전의 특성과 미래 안전 환경을 반영한 대표적인 국민안전체험관이 되도록 하겠다”고 말했다.