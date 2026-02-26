[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)의 ‘강동선사문화축제’가 문화체육관광부가 지정하는 ‘2026-2027 예비축제’에 선정됐다. 전국 20개 축제가 예비축제로 지정됐으며, 서울에서는 ‘강동선사문화축제’가 유일하다.

이번 예비축제 선정은 콘텐츠의 독창성과 성장 가능성, 지역경제 파급효과 등에서 높은 평가를 받았다. 예비 축제 선정으로 강동선사문화축제는 향후 문화관광축제로 진입할 수 있는 자격을 갖추게 됐다. 또 문체부로부터 상품개발과 홍보, 디지털 기술을 활용한 운영 환경 개선 등 다양한 지원을 받을 수 있게 됐다.

‘강동선사문화축제’는 선사시대 문화와 역사를 현대적으로 재해석한 다양한 프로그램을 통해 매년 40만 명 이상이 찾는 행사다. 2025년에는 30주년을 맞아 체험행사와 지역예술단체 공연, 거리 퍼레이드 등 다채로운 콘텐츠를 선보였다. 강동선사문화축제는 서울시의 ‘2025 문화예술 축제 통합 지원사업 종합 평가’에서 2024년에 이어 ‘매우우수’ 등급(상위 10%)을 받았다.

이수희 강동구청장은 “서울에서 유일하게 문화체육관광부가 지정하는 예비축제로 선정된 것은 지역의 자긍심을 높이는 의미 있는 성과”라며 “강동선사문화축제가 대한민국 대표축제로 성장할 수 있도록 혁신적인 프로그램을 지속 발굴하고, 국내외 관광객유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편 올해로 제31회를 맞는 강동선사문화축제는 오는 10월 16일부터 18일까지, 3일간 암사동 선사 유적지 일대에서 개최된다.