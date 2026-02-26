3월 1일부터 송파·하남·서대구 신차 전시장 김포 AAP 전시장, 강동·송파·서대구 서비스센터 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디 코리아는 KCC 오토그룹을 신규 공식 딜러사로 최종 선정했다고 26일 밝혔다.

이에 따라 KCC 오토그룹은 해당 딜러 사업권을 인수해 오는 3월 1일부터 송파, 하남, 서대구 전시장과 김포 AAP 전시장, 그리고 강동, 송파, 서대구 서비스센터를 운영한다. 코오롱아우토는 아우디 공식 딜러 사업을 종료한다.

해당 전시장 및 서비스센터는 기존과 동일하게 운영되며, 고객들은 별도의 절차 변경이나 서비스 중단 없이 차량 구매 상담 및 애프터서비스를 이용할 수 있다.

KCC 오토그룹은 국내 수입차 시장에서 전시장 및 서비스센터를 운영해 온 딜러사로, 안정적인 사업 기반과 체계적인 운영 역량을 갖추고 있다. 향후 아우디 브랜드 운영 기준에 따라 해당 사업장을 운영할 예정이다.

아우디 코리아 관계자는 “앞으로도 전국 딜러 네트워크와의 협력을 바탕으로 고객 중심 서비스를 강화하고, 안정적이고 일관된 브랜드 경험을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.