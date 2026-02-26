알츠하이머 치료제 ‘ADEL-Y01’ 기술이전 가치 입증 임상 1상 고용량 투여서 안전성 및 내약성 확인 정밀 표적 기술력으로 글로벌 뇌 질환 시장 공략

[헤럴드경제=최은지 기자] 알츠하이머병 치료제 개발 기업 아델이 오는 27일 열리는 ‘제27회 대한민국신약개발상(KNDA)’ 시상식에서 기술수출부문 ‘기술수출상’을 수상한다고 26일 밝혔다.

한국신약개발연구조합이 주최하는 대한민국신약개발상은 국내 바이오헬스 산업의 발전과 신약 연구개발을 촉진하기 위해 제정된 권위 있는 상이다. 아델은 알츠하이머 치료제 후보물질 ‘ADEL-Y01’의 기술적 우수성과 글로벌 제약사 사노피(Sanofi)와의 대규모 기술이전 성과를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

아델은 지난 2025년 12월 사노피와 ADEL-Y01의 전 세계 독점 개발 및 상업화 권리를 이전하는 라이선스 계약을 체결한 바 있다. 총 계약 규모는 최대 10억4000만달러(한화 약 1조5300억원)이며, 이 중 반환 의무가 없는 선급금(Upfront)은 8000만달러(약 1180억원)에 달한다. 이는 국내 바이오 벤처가 임상 1상 단계에서 이뤄낸 이례적인 규모의 성과로 평가받는다.

ADEL-Y01은 알츠하이머병의 핵심 원인인 타우 단백질 중 아세틸화된 변형 타우(acK280)만을 선택적으로 표적하도록 설계됐다. 정상적인 타우 단백질에는 영향을 주지 않아 잠재적 부작용 위험을 대폭 낮춘 것이 특징이다. 최근 성인 40명을 대상으로 완료된 임상 1상 단회투여(SAD) 시험에서는 최대 100mg/kg의 고용량 투여 시에도 심각한 이상 반응이 관찰되지 않아 우수한 안전성을 확인했다.

윤승용 아델 대표이사는 “이번 수상은 아델의 ‘병리 특이적 정밀 표적’ 연구 방향성이 옳았음을 입증받은 결과”라며 “사노피와 긴밀히 협력해 전 세계 환자들에게 혁신적인 치료제를 빠르게 제공하는 한편, 후속 파이프라인 개발을 통해 글로벌 바이오 기업으로 도약하겠다”고 말했다.