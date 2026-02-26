방학 맞아 체험 수요 급증

[헤럴드경제=강승연 기자] 프리미엄 아이스크림 브랜드 벤슨(Benson)의 체험 프로그램 ‘마이스쿱 스튜디오’ 예약건수가 방학 시즌 급증했다.

올해 1~2월 월평균 예약건수는 지난해 8~12월 대비 5배 늘었다. 방학을 맞아 아이와 특별한 체험을 찾는 학부모가 늘어난 영향으로 분석된다.

마이스쿱 스튜디오는 지하 1층 ‘크리머리 랩’에서 이뤄진다. 아이스크림 제조 설비를 직접 보고 토핑을 골라 아이스크림을 만드는 프로그램이다. 완성된 아이스크림에 이름을 붙이고 포장하는 과정까지 포함된다.

지난해 11월 6살 아이와 참여했던 강 모씨(41)는 지난달 아이 친구까지 데리고 재방문했다. 강 씨는 “직접 토핑을 골라 세상에 하나뿐인 아이스크림을 만들어볼 수 있는 체험이라 아이가 정말 신나 했다”고 말했다.

지난해 9월에는 아이돌 그룹 엔믹스(NMIXX)가 마이스쿱 스튜디오에서 만들기 체험을 했다. 멤버들이 2인 1조로 만든 3가지 추천 레시피는 엔믹스 공식 유튜브 채널에서 볼 수 있다.