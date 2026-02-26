연설 중 고성 항의에 트루스소셜서 원색 비난 “부패·타락 정치인…원래 있던 곳으로 돌려보내야” 이민·전쟁 발언 둘러싼 충돌, 美 정치 분열 노출

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 국정연설 도중 항의에 나선 민주당 의원들을 향해 “미친 사람들”, “시설에 수용돼야 할 인물들”이라고 표현하며 원색적인 비난을 쏟아냈다. 국정연설을 둘러싼 충돌이 공개 설전으로 번지면서 미국 정치의 극심한 분열이 다시 한 번 부각됐다.

25일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 전날 국정연설 도중 고성으로 항의한 민주당 의원들을 겨냥해 “그토록 중요하고 아름다운 국정연설에서 통제 불능으로 소리를 지르는 모습을 보면 미친 사람들, 정신이 이상하고 아픈 자들처럼 보였다”며 “솔직히 시설에 수용돼야 할 것 같다”고 주장했다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 밤 미 의회에서 108분간 국정연설을 진행했다. 이 과정에서 소말리아계 이민자 출신의 일한 오마르(미네소타) 하원의원은 트럼프 대통령이 이민 정책 성과를 언급하자 “당신은 미국인을 죽였다”고 외치며 항의했다. 이는 미네소타주에서 이민 단속 과정 중 연방 요원의 총격으로 미국 국적자 2명이 사망한 사건을 겨냥한 발언이었다.

팔레스타인계 미국인 러시다 털리브(미시건) 하원의원 역시 트럼프 대통령이 “8개의 전쟁을 끝냈다”고 언급하자 “거짓말”이라고 소리쳤고, 이스라엘 관련 발언이 나오자 “제노사이드(집단학살)”라고 외쳤다.

트럼프 대통령은 이후 게시글에서 “그런 행동을 하는 사람들은 부패하고 타락한 정치인들”이라며 “미국에 매우 해로운 만큼 그들이 원래 있던 곳으로 가능한 한 빨리 돌려보내야 한다”고 주장했다. 이어 “그들은 미국에 해만 끼칠 뿐 도움이 되는 일은 할 수 없다”고 덧붙였다.

그는 또 할리우드 배우 로버트 드니로를 언급하며 “트럼프 증오증에 걸린 또 다른 병든 인물”이라며 “그들과 함께 배를 타고 떠나야 한다”고 비난했다. 드니로는 지난해 칸 국제영화제에서 트럼프 대통령의 영화 관세 방침을 공개적으로 비판한 바 있다.

트럼프 대통령은 “미국은 지금 어느 때보다 더 크고, 더 좋고, 더 부유하고, 더 강해졌다”며 “바로 이것이 그들을 완전히 미치게 만들고 있다”고 주장했다. 국정연설을 계기로 촉발된 이번 설전은 이민 정책과 중동 문제를 둘러싼 갈등이 선거 국면을 앞두고 더욱 격화되고 있음을 보여주고 있다.