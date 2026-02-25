[헤럴드경제=이원율 기자]일본인 여성인 척 다가와 연애 빙자 사기(로맨스스캠)를 한 캄보디아 거점 피싱 조직이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 금융범죄수사대 피싱사기수사계는 프놈펜 기반 피싱 조직 2곳의 조직원 49명을 범죄단체 가입·활동 및 통신사기피해환급법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다.

이 중 37명은 구속 상태로 넘겨졌다.

이들은 지난해 3월부터 올해 1월 사이 로맨스스캠과 노쇼 사기를 벌이거나 기관사칭 사기 수법으로 68명에게 약 105억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

A 조직은 사회관계망서비스(SNS)에서 찾은 일본인 사진을 걸고 일본 여성인 척 피해자들에게 접근했다. 일주일에서 3개월여 피해자들과 대화하며 온라인 연인 관계로 만든 후 “쇼핑몰 구매대행 부업을 하는데 커미션을 받을 수 있다”고 꼬드기는 식이었다.

이들은 해외 유명 쇼핑몰로 위장한 가짜 사이트를 소개하고 실제 구매액의 10~20%를 커미션으로 주며 신뢰를 다졌다.

이후 피해자들이 고액을 입금하면 사이트를 닫거나 수익금 출금을 거부해 돈을 가로챘다.

‘코인 연애 적금’을 들자는 권유를 하기도 했다. “하루만 넣어도 이자가 많이 쌓인다”며 역시 가짜 사이트로 유도한 뒤 가상자산을 송금하는 수법이었다.

이들은 1~2개월마다 범행 사이트를 바꿔 추적을 피했다. 의심을 피하기 위해 여성 조직원이 피해자와 직접 통화해 안심시키기도 했다. 범행 실적과 시나리오를 수시로 점검, 수정하는 치밀함도 보였다.

B 조직은 검찰과 금감원을 사칭했다. 중국인 총책이 확보한 개인정보로 피해자들이 카드가 오배송된 것으로 착각하게 하고, 고객센터라며 특정 전화번호를 안내해 원격제어 프로그램과 악성 앱을 설치하게 했다. 이후 “명의가 도용된 것 같다”며 검찰·금감원 신고를 권유했는데, 악성 앱 때문에 실제 금감원과 검찰에 전화해도 조직원들에게 닿았다. 구속수사 등 겁박에 당황한 피해자들은 조직원이 시키는 대로 돈을 전하기도 했다.

경찰은 지난해 10월 캄보디아 현지 경찰이 한국인 피의자 14명을 체포하며 이 사건을 인지했다. 현지 단속 요청과 주캄보디아 한국대사관에 접수된 조직원의 구출 신고 등을 통해 추가로 조직원을 검거했다.

A 조직은 가담자 60명 중 41명이 검거돼 조직이 사실상 와해했다.

수사가 진행 중인 B 조직의 가담자는 54명으로 파악되며, 8명이 검거됐다.

경찰은 우선 22명을 상대로 10억원 상당 범죄수익금을 기소 전 몰수·추징보전했다. 현지서 검거된 A 조직의 중국인 총책은 송환 협의 중이다.

이런 가운데, 이달 11일 캄보디아 정부는 대대적 범죄단지 단속으로 범죄단지 약 190곳을 폐쇄했다고 밝혔다.

고위급 범죄조직원 173명을 체포하고, 1만1000여명의 사기 조직 종사자들을 추방했다고 설명했다.

지난달 초순 캄보디아는 대규모 범죄단지 운영 혐의를 받는 프린스그룹의 천즈(38) 회장을 체포, 중국으로 송환했다.

현지 당국은 이를 계기로 전국 곳곳의 범죄단지 단속에 나섰다. 수만 명 이상 범죄단지 종사자들이 대규모로 탈출해 프놈펜 주재 중국 대사관 등지에 몰리기도 했다.