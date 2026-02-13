한·일 결혼정보회사 트웨니스 도쿄가 회원들의 성공적인 연애 및 결혼 절차를 돕기 위해 K-Beauty & 라이프스타일 컨시어지 서비스를 정식 출시한다고 13일 밝혔다.

이번 컨시어지 서비스의 핵심은 소개팅 준비부터 가정 구성까지의 모든 서비스 절차를 체험 중심으로 ‘한국 내’에서 올인원(All-in-One) 방식으로 제공하는데에 있다. 그동안 국제 결혼업체들은 통상 한국인 남성이 일본 등 현지에 체류하면서 소개팅 또는 맞선을 진행하는 방식으로 진행됐다. 이 과정에서 비행기 값과 숙소 등 체류경비로 남성 측의 경제적 부담이 늘어나는 경우도 흔하고, 더 나아가 한정된 체류기간 때문에 맞선 상대방 및 문화에 대한 깊이 있는 성찰 또한 어렵다는 불만의 목소리도 있었다.

반면, 트웨니스 도쿄는 한국어가 가능하고, 한국에 관심이 많은 일본인 여성이 한국에 체류하면서 한국인 남성과 자연스러운 만남을 가질 기회를 제공하고 있다. 일본 여성 또한 단순히 한국서 오로지 소개팅 만을 진행하는 것이 아니라 트렌디한 K뷰티와 K컬쳐 하이엔드 경험을 긴 호흡으로 경험하게 된다.

이를 위해 트웨니스 도쿄는 한국 내 전문 뷰티 클리닉과 연계하여 시술 정보를 제공하고, K-POP 스타 전담 스타일리스트의 메이크업·헤어·의상 스타일링 클래스 참여 등을 지원한다. 더 나아가 로맨틱한 데이트 장소 섭외를 위해 서울 내 트렌디한 레스토랑과 전시 공간을 쉽게 파악할 수 있는 큐레이션도 운영 중이다.

최근 일본 사회에서 ‘4차 한류’ 흐름이 확산되는 만큼 실제로 이와 같은 하이엔드 K컬쳐 경험은 일본 여성 회원들에게 큰 인기를 끌 것으로 전망된다. 과거 드라마나 K-POP 등 특정 콘텐츠 소비 중심의 한류와 달리, 최근에는 음식, 패션, 뷰티 등 일상 전반으로 확장되면서 일본 Z세대를 중심으로 한국 라이프 스타일 지향의 단계로 진화하고 있기 때문이다.

결혼 이후를 대비한 일본 여성의 한국 정착 지원 프로그램도 함께 마련되어 있다. 한·일 교류 이벤트를 통해 한국 남성 회원들과 자연스럽게 접촉할 수 있는 기회를 제공하고, 1:1 한국어 튜터링 서비스를 통해 언어 장벽을 완화한다. 결혼이민비자 안내부터 한국 내 구직 활동이 가능한 비자 정보, 제휴 HR 업체 연계 또한 지원함으로써 이주 준비 과정에서 발생할 수 있는 정보 부족 문제를 해결하고 심리적 고립을 사전에 방지한다.

‘트웨니스 도쿄’는 국내 1위 데이팅 앱 ‘글램’ 운영사 ㈜큐피스트가 출시한 한국 남성-일본 여성 매칭 전문 국제결혼업체다. 온라인 데이팅 서비스로 축적한 방대한 데이터와 알고리즘을 한일 매칭에 접목, 직업·소득·라이프스타일·가치관 등을 구조화해 매칭 성공률과 결혼 성사율을 높이고 있다.

무엇보다 트웨니스 도쿄는 기존 국결 업체들이 일본 결혼 연맹 등 동일한 네트워크에 의존하던 관행을 탈피, 현지 인력 기반 자체적인 여성 회원풀을 직접 구축했다. 혼인신고·비자·주거·금융 등 생활 인프라 안내와 지역 커뮤니티 연계까지 제공하며, 단순 매칭을 넘어 결혼·정착까지 이어지는 종합적 지원 플랫폼을 지향한다. 이에 힘입어 동 서비스의 일간 상담은 평균 100건을 돌파하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다.