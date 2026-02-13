송지오 하우스의 아트적인 미학과 지적인 영감을 현대적으로 재해석한 디자이너 브랜드 지오송지오(ZIOSONGZIO)가 남성 컨템포러리 브랜드로 격상해 본격적인 백화점 유통망 확장에 나선다.

이번 백화점 진출에서 지오송지오는 백화점 전용 상품을 ‘컬렉션’라인으로 별도 구성해 선보이며, 소재 선택부터 디자인, 완성도 전반에 걸쳐 한층 강화된 ‘고급화 전략’을 핵심 키워드로 내세운다. 이를 통해 기존 고객층은 물론, 백화점 주 고객층까지 아우르며 브랜드 가치 제고에 속도를 낸다는 전략이다.

지오송지오는 송지오 고유의 전위적인 실루엣과 실험적인 패턴 메이킹, 테크니컬한 디테일, 그리고 정교한 오리지널 아트워크를 기반으로 세련된 절제미와 감성적인 자유로움이 공존하는 디자인을 전개해왔다. 전통적인 예술과 의복의 형식을 넘어 미적인 혁신을 추구하는 아방가르드 정신은 지오송지오만의 확고한 정체성으로 자리매김하고 있다.

이러한 브랜드 철학을 집약한 지오송지오의 26SS 컬렉션 ‘INDEPENDENT CREATION’은 고전 예술에서 출발한 전위적 디자인과 예술적 우아함을 다채로운 색채로 풀어낸 컬렉션이다. 특히 20세기 색채 미학을 대표하는 프랑스 화가 ‘라울 뒤피(Raoul Dufy)’의 예술 세계에서 영감을 받아, 주관적인 감정과 경험을 중시하는 자유로운 표현을 패션 언어로 재해석했다. 라울 뒤피 특유의 밝고 경쾌한 색감과 리듬감은 지오송지오의 실험적인 실루엣과 결합되어 독창적인 아방가르드 룩을 완성한다.

지오송지오는 전국 프리미엄 아울렛과 몰 중심의 42개 매장을 운영해 온 탄탄한 기반을 바탕으로 백화점 유통망 확장에 박차를 가한다. 롯데백화점 잠실점, 신세계백화점 경기점, 현대백화점 신촌점, 갤러리아 광교점, AK플라자 수원점 등 주요 백화점에 14개 매장을 순차적으로 오픈할 예정이며, 향후 20여개의 핵심 백화점 점포를 추가로 확보해 공격적으로 유통망을 확대할 계획이다. 이번 백화점 진출을 통해 브랜드 고유의 예술적 정체성과 프리미엄 이미지를 한층 강화하고, 시장 내 입지를 더욱 공고히 해나갈 방침이다.